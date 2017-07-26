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  • Гамула – о «Спартаке» на старте сезона: «Ничего страшного не случилось. Каррера найдет рецепт»

Гамула – о «Спартаке» на старте сезона: «Ничего страшного не случилось. Каррера найдет рецепт»

26 июля 2017, 22:17
6

Экс-главный тренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула поделился мнением о выступлении «Спартака» в новом сезоне. За два тура действующий чемпион не выиграл ни одного матча.

«Ну вот сейчас все говорят про «Спартак». Такой он, сякой. Побеждать перестал. Не торопитесь, друзья, выдохните. Я все понимаю. «Спартак» — такая команда, что еще играть не начала, а на нее уже начинают давить. Сделайте паузу. Когда «Спартак» побеждал, все хотели оказаться рядышком. А сейчас все как бы в сторонке, да?

Давайте не будем спешить. Некоторые даже игры не видели, а туда же – критиковать! Бабушка семечками торговала, что-то тебе рассказала – и ты давай «Спартак» песочить!

Мое мнение: ничего страшного не случилось. Массимо найдет рецепт. Я с ним лично не знаком, но хорошо помню общение с Анчеллотти, когда был на стажировке в «Милане». Он-то Гамулу вряд ли помнит, а для меня это общение как сон вспоминается. Итальянцы – они шикарно футбол понимают. Помню, не только про футбол рассказывал, но и чем кормить игроков. Представляете? Ну и прогнозом поделюсь, если разрешите. В следующей игре «Спартак» свои три очка возьмет.

В третьем туре РФПЛ красно-белые примут «Краснодар». Встреча состоится 31 июля.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Гамула Игорь Каррера Массимо
Комментарии (6)
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paracetamol
1501101254
Каррера найдет рецепт, уже отправил зама в аптеку.
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1501107963
Бабушка Гамула однажды видела в живую целого итальянца. Отсюда вывод - Спартак свои три очка возьмёт.
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Диктор
1501133355
То что Спартак придет в себя -в этом я не сомневаюсь.Но всегда приятно слышать умные,правильные слова.
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hellkid
1501136123
Гамула - мудрый мужик
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OfaZavr
1501140904
Всё по делу разложил.
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андрей андреев
1501163055
Лучшше про каучука скажи
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