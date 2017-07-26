Гамула – о «Спартаке» на старте сезона: «Ничего страшного не случилось. Каррера найдет рецепт»

Экс-главный тренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула поделился мнением о выступлении «Спартака» в новом сезоне. За два тура действующий чемпион не выиграл ни одного матча.

«Ну вот сейчас все говорят про «Спартак». Такой он, сякой. Побеждать перестал. Не торопитесь, друзья, выдохните. Я все понимаю. «Спартак» — такая команда, что еще играть не начала, а на нее уже начинают давить. Сделайте паузу. Когда «Спартак» побеждал, все хотели оказаться рядышком. А сейчас все как бы в сторонке, да?

Давайте не будем спешить. Некоторые даже игры не видели, а туда же – критиковать! Бабушка семечками торговала, что-то тебе рассказала – и ты давай «Спартак» песочить!



Мое мнение: ничего страшного не случилось. Массимо найдет рецепт. Я с ним лично не знаком, но хорошо помню общение с Анчеллотти, когда был на стажировке в «Милане». Он-то Гамулу вряд ли помнит, а для меня это общение как сон вспоминается. Итальянцы – они шикарно футбол понимают. Помню, не только про футбол рассказывал, но и чем кормить игроков. Представляете? Ну и прогнозом поделюсь, если разрешите. В следующей игре «Спартак» свои три очка возьмет.

В третьем туре РФПЛ красно-белые примут «Краснодар». Встреча состоится 31 июля.