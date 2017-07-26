Фернандес: «Надеюсь, Черчесов не обиделся на меня из-за операции»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал ситуацию с пропуском Кубка конфедераций. 13 июля бразилец получил право играть за сборную России, но не попал в заявку Станислава Черчесова на турнир из-за травмы.

– Из-за операции вы пропустили Кубок конфедераций. Главный тренер сказал, что узнал о вашей проблеме позже, чем следовало.

– Давайте расскажу, как было дело. Зимой на сборах в Испании мы играли контрольный матч с «Уфой». В одном моменте я выпрыгнул, чтобы сыграть головой, а соперник заехал мне ногой по носу, сломал его, да еще и в нескольких местах.

– Сразу операцию было сделать нереально?

– Через неделю нам уже нужно было сыграть официальный матч с «Зенитом», поэтому решили отложить этот вопрос на потом. В итоге на следующий день после перелома я тренировался наравне со всеми. Вторую часть сезона я играл с этим повреждением. Кости оставались смещенными, дыхание сразу затруднилось.

– Как же вы играли?

– Играть я мог. Но чем дальше, тем становилось тяжелее. Впоследствии был риск нанести серьезный вред своему здоровью с таким дыханием. Смещенные кости и хрящи затрудняли прохождение воздуха. А после игры с «Анжи» мы пришли к выводу, что необходимо хирургическое вмешательство. Поверьте, я очень хотел сыграть за сборную России на Кубке конфедераций. Но понимаете, в той ситуации операция была для меня просто жизненно необходима.

– То есть, если бы врачи не настояли на операции, готовы были сыграть со сломанным носом за сборную России?

– В конце прошлого сезона я сделал МРТ, чтобы проверить, как все срослось. Мы послали снимки в две или даже три европейские клиники. И все хирурги заявили, что мне нужно лечь под нож. Доктора сказали: что-то срослось неправильно и дальше будет только хуже, тянуть с операцией нельзя. В противном случае не смог бы из-за затрудненного дыхания выкладываться на все 100 процентов, тянул бы со своим носом команду вниз. А я не могу себе этого позволить.

– И все-таки новость о вашей операции стала неожиданным, неприятным сюрпризом для Черчесова.

– Поверьте, я был честен перед всеми. Я объяснил Черчесову, что очень хотел играть, но в данной ситуации не мог поступить по-другому.

– Верите, что теперь вновь получите вызов в сборную России?

– Надеюсь, что главный тренер все понял и на меня не обиделся. Ведь здесь речь шла о здоровье. Как я уже сказал, поступил честно. Очень хотел быть в расположении сборной России. Иначе зачем я получил российский паспорт? Если меня вызовут, надеюсь, еще помогу национальной команде.

Напомним, на домашнем Кубке конфедераций россияне не вышли из группы.