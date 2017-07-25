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    Руководители «Милана» встретились с агентом Фалькао, Саншеша и Диего Косты

    Генеральный и спортивный директора «Милана» Марко Фассоне и Массимилиано Мирабелли были замечены в Сардинии в компании футбольного агента Жорже Мендеша. Среди прочих португалец представляет интересы Радамеля Фалькао, Диего Косты и Ренату Саншеша.

    По информации Football Italia, трансферы нападающих маловероятны – Коста перейдет из «Челси» в «Атлетико», а Фалькао в июне продлил контракт с «Монако».

    Наиболее вероятным вариантом для «россонери» издание считает Саншеша. «Бавария» рассматривает вариант аренды для 20-летнего португальца, который сегодня назвал итальянский клуб интересным вариантом.

    Источник: Football Italia

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    25.07.2017 23:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 26 июля 2017, 00:00

      Милан - великий клуб..пишу без ироний всяких..болела, болели и будем болеть..надеюсь, начинается эпоха возрождения, не без Китая, конечно.

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > xLINDAx 29 июля 2017, 17:53

      это вряд ли. Китайцы все и всех скупает, еще в РФПЛ их бы деньги, может и стали бы конкурировать а то без этого никак

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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 25 июля 2017, 23:51

      Милан - ВУЛКАН, чую еще будет пару бомб) Сансеш и Коста скорее всего будт в Милане. Рвут рынок Миланцы.

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