Руководители «Милана» встретились с агентом Фалькао, Саншеша и Диего Косты

Генеральный и спортивный директора «Милана» Марко Фассоне и Массимилиано Мирабелли были замечены в Сардинии в компании футбольного агента Жорже Мендеша. Среди прочих португалец представляет интересы Радамеля Фалькао, Диего Косты и Ренату Саншеша.

По информации Football Italia, трансферы нападающих маловероятны – Коста перейдет из «Челси» в «Атлетико», а Фалькао в июне продлил контракт с «Монако».

Наиболее вероятным вариантом для «россонери» издание считает Саншеша. «Бавария» рассматривает вариант аренды для 20-летнего португальца, который сегодня назвал итальянский клуб интересным вариантом.