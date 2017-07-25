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    Саншеш: «Милан» – интересный вариант. Там у меня будет больше шансов, чем в «Баварии»

    Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш поделился мнением о продолжении карьеры в «Милане». Вчера представители мюнхенцев сообщили о том, что рассчитывают отдать 19-летнего игрока в аренду.

    «Лично я недоволен своим первым годом в Мюнхене. «Милан» – интересный вариант, и если стороны договорятся, я рассмотрю его. Я молод, я хочу и должен много играть. Думаю, в «Милане» в этом смысле у меня будет больше шансов», – сказал Саншеш.

    Португалец перешел в «Баварию» в июле 2016 года из «Бенфики». Сумма сделки составила 35 миллионов евро. В дебютном сезоне за команду Карло Анчелотти хавбек принял участие в 25 матчах всех турниров, не отметившись результативными действиями.

    Источник: Bild

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    25.07.2017 19:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 25 июля 2017, 21:28

      Милан возрождается!

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