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    У полузащитника «Фламенго» Эдерсона диагностирован рак яичек

    У 31-летнего полузащитника «Фламенго» Эдерсона обнаружена раковая опухоль яичек. Клуба организовал пресс-конференцию, чтобы сообщить о диагнозе.

    По словам врачей, разновидность заболевания является типичной для мужчин в возрасте 30-35 лет. В большинстве случаев пациентам ничего не угрожает. В понедельник Эдерсон перенесет операцию.

    «Я расстроен, но в то же время очень спокоен. Меня ждет еще одна битва, а несколько сражений в своей жизни я уже выиграл. Уверен, что выиграю этот бой и вернусь на поле как можно скорее», – прокомментировал ситуацию футболист.

    Источник: Globo

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    25.07.2017 20:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 26 июля 2017, 14:17

      здоровья!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 июля 2017, 10:06

      Здоровья и терпения.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      grafff 25 июля 2017, 23:58

      чикнут

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 25 июля 2017, 20:42

      Очень важная новость

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