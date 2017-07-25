У полузащитника «Фламенго» Эдерсона диагностирован рак яичек

У 31-летнего полузащитника «Фламенго» Эдерсона обнаружена раковая опухоль яичек. Клуба организовал пресс-конференцию, чтобы сообщить о диагнозе.

По словам врачей, разновидность заболевания является типичной для мужчин в возрасте 30-35 лет. В большинстве случаев пациентам ничего не угрожает. В понедельник Эдерсон перенесет операцию.

«Я расстроен, но в то же время очень спокоен. Меня ждет еще одна битва, а несколько сражений в своей жизни я уже выиграл. Уверен, что выиграю этот бой и вернусь на поле как можно скорее», – прокомментировал ситуацию футболист.