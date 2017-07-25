Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • У полузащитника «Фламенго» Эдерсона диагностирован рак яичек

У полузащитника «Фламенго» Эдерсона диагностирован рак яичек

25 июля 2017, 20:15
4

У 31-летнего полузащитника «Фламенго» Эдерсона обнаружена раковая опухоль яичек. Клуба организовал пресс-конференцию, чтобы сообщить о диагнозе.

По словам врачей, разновидность заболевания является типичной для мужчин в возрасте 30-35 лет. В большинстве случаев пациентам ничего не угрожает. В понедельник Эдерсон перенесет операцию.

«Я расстроен, но в то же время очень спокоен. Меня ждет еще одна битва, а несколько сражений в своей жизни я уже выиграл. Уверен, что выиграю этот бой и вернусь на поле как можно скорее», – прокомментировал ситуацию футболист.

Источник: Globo
Бразилия. Серия А Фламенго
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acer2003
1501004522
Очень важная новость
Ответить
grafff
1501016289
чикнут
Ответить
OfaZavr
1501052794
Здоровья и терпения.
Ответить
Diesel133
1501067875
здоровья!
Ответить
Главные новости
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
20:53
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
20:44
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
20:27
9
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
20:07
1
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
1
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
3
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
3
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
18:57
2
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
10
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
11
Все новости
Все новости
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
17
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
14 августа
2
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
14 августа
4
Неймар поддержал Месси, потерявшего отца
12 августа
Брэд Питт: «Неймару нужна помощь – я научу его симулировать»
12 августа
1
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
12 августа
7
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
12 августа
Раскрыт следующий клуб Неймара
11 августа
1
Бразильский клуб принял решение по Кордобе
11 августа
7
ВидеоИгрок «Коритибы» провалился под землю, празднуя гол, который потом отменили
10 августа
1
Семак ответил, будут ли Соболев и Аугусто играть вместе
10 августа
1
Рубенс назвал самого сложного соперника в РПЛ
9 августа
2
Месси и Неймар вновь могут оказаться в одном клубе
9 августа
В трансфере зенитовца Энрике во «Фламенго» поставлена точка
8 августа
3
Семак прокомментировал возможный уход Энрике из «Зенита»
7 августа
2
Подробности переговоров «Зенита» и «Фламенго» по Энрике
6 августа
10
Винисиус прокомментировал продление контракта с «Реалом»
6 августа
«Реал» объявил о продлении контракта с Винисиусом
6 августа
6
Энрике готов покинуть «Зенит» и ищет жилье в Рио
6 августа
6
«Зенит» провел консультации по возможности трансфера игрока «Флуминенсе»
6 августа
2
«Зенит» получил предложение по Энрике на 30+5 миллионов
5 августа
20
ВидеоУ Неймара возник конфликт со соперниками после матча Кубка Бразилии
5 августа
4
«Зенит» может купить хавбека «Флуминенсе» Геркулеса
5 августа
2
Неймар сказал, может ли завершить карьеру
4 августа
Кордоба может уйти из «Краснодара»
4 августа
8
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
3 августа
1
«Зенит» поборется с «Бенфикой» за защитника «Крузейро»
3 августа
1
Бразильский клуб предложит «Зениту» обмен игроками
1 августа
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+