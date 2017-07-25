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    Гендиректор «Динамо» заявил, что клуб не имеет задолженности по зарплате перед игроками

    Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев опроверг информацию, что бело-голубые имеют задолженности по текущей зарплате перед игроками. По его словам, имеются лишь долги по премиальным за выход в РПФЛ.

    Вчера Муравьев допустил, что в связи с существующими финансовыми проблемами, существует возможность появление новых задолженностей перед футболистами.

    «В связи с вопросами, возникающими у СМИ по поводу задолженностей по заработной плате перед игроками, хочу еще раз расставить все акценты. Первое: долгов по текущей зарплате в клубе нет, это касается и высокооплачиваемых футболистов. Второе: есть только задолженность по премиальным за выход в РФПЛ, которые предусмотрены контрактами, подписанными прежним руководством клуба. Третье: эта задолженность будет погашена из спонсорских средств «Банка ВТБ», предусмотренных дополнительно за возвращение команды в Премьер-лигу. Этот вопрос обсуждался в ходе заседания президиума ЦСО «Динамо», когда решался вопрос о передаче пакета акций «Банка ВТБ» обществу», – сказал Муравьев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2017 14:57
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