Гендиректор «Динамо»: «Скорее всего, появятся долги еще и по заработной плате»

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев подтвердил информацию о задолженности по выплатам премиальных за выход в Премьер-лигу в прошлом сезоне. Он не исключил, что у клуба могут появиться проблемы с выплатами текущих зарплат.

«Проблемы существуют, у нас есть достаточно много задолженностей перед футболистами за прошлый сезон. Скорее всего, появятся долги еще и по заработной плате, но что делать? Будем искать возможности финансирования. Но команд, у кого нет такой ситуации, очень мало», – рассказал Муравьев.

Напомним, что «Динамо» в прошлом сезоне занял первое место в Первенстве ФНЛ, вернувшись в РФПЛ за один год.