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    Гендиректор «Динамо»: «Скорее всего, появятся долги еще и по заработной плате»

    Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев подтвердил информацию о задолженности по выплатам премиальных за выход в Премьер-лигу в прошлом сезоне. Он не исключил, что у клуба могут появиться проблемы с выплатами текущих зарплат.

    «Проблемы существуют, у нас есть достаточно много задолженностей перед футболистами за прошлый сезон. Скорее всего, появятся долги еще и по заработной плате, но что делать? Будем искать возможности финансирования. Но команд, у кого нет такой ситуации, очень мало», – рассказал Муравьев.

    Напомним, что «Динамо» в прошлом сезоне занял первое место в Первенстве ФНЛ, вернувшись в РФПЛ за один год.

    Источник: ТАСС

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    24.07.2017 11:16
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 24 июля 2017, 16:38

      Денег нет, но вы держитесь....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 24 июля 2017, 15:37

      Неужели Панченко просчитался , что остался в Динамо ? В ЦСКА - нет такой лажи !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 24 июля 2017, 14:36

      До судьбы Томи, думаю, не дойдет.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 24 июля 2017, 14:31

      Читал статью, а по ТВ шел фильм *12 стульев*, где Бендер говорит Коробейникову: Деньги? Вы, кажется, спросили про какие-то деньги?

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 24 июля 2017, 14:24

      Молодец, мужик, поднял настроение команде.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      Manilov 24 июля 2017, 12:31

      Ну что ж, Динамо в своем репертуаре. Браво! Стабильно быть балбесами - это тоже надо уметь. Профи!

      4
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