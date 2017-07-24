«Динамо» не выплатило премиальные футболистам за выход в РФПЛ

Руководство «Динамо» имеет серьезные финансовые задолженности перед своими футболистами по итогам прошлого сезона, проведенного в рамках ФНЛ. Игроки команды пока так и не получили премиальные за победу в отдельных матчах чемпионата, а также общий бонус за выход в Премьер-лигу.

На данный момент не известна даже примерная дата выплаты задолженностей. Напомним, что в прошлом сезоне «Динамо» заняло первое место в чемпионате ФНЛ, решив задачу выхода в РФПЛ за один год.