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    «Динамо» не выплатило премиальные футболистам за выход в РФПЛ

    Руководство «Динамо» имеет серьезные финансовые задолженности перед своими футболистами по итогам прошлого сезона, проведенного в рамках ФНЛ. Игроки команды пока так и не получили премиальные за победу в отдельных матчах чемпионата, а также общий бонус за выход в Премьер-лигу.

    На данный момент не известна даже примерная дата выплаты задолженностей. Напомним, что в прошлом сезоне «Динамо» заняло первое место в чемпионате ФНЛ, решив задачу выхода в РФПЛ за один год.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.07.2017 09:56
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +15

      Iron Angel 24 июля 2017, 16:56

      Вот поэтому так и сыграли во втором туре......

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 24 июля 2017, 12:17

      Копить долги нельзя , а то не дай бог опять повторение будет с вылетом в фнл!

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 24 июля 2017, 12:16

      - поймите, друзья!, современное динамо - это не ЯШИН, ЯКУШИН, СИВИДОВ.....,современное динамо - заблудшее стадо(((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5455

      Дядя Серёжа 24 июля 2017, 12:04

      А если вернутся назад в ФНЛ, выплата аннулируется?

      4
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 24 июля 2017, 11:51

      Находясь в должности господин Р.взял миллионные кредиты в банке своего отца,потом покинул Динамо,и предложил своей фирмой Emfel Constr с посредником ВТБ за долю стадиона(17% акций и земля около Петровского п)покрыть долги,которые сам же когда-то взял!Где следственный комитет с проверками?Захватывающие рейдерство творится,даже силовиков через палец провели)
      А ногомячисты потерпят,чего там.

      4
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > Pourport 24 июля 2017, 12:17

      - достойно мыслишь!!!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +886

      xColaz 24 июля 2017, 11:39

      Хоть кормят еще и то хорошо

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 24 июля 2017, 11:17

      с этого начинается поход в фнл.... надо платить!

      1
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      Рейтинг: +2894

      Lokofint 24 июля 2017, 10:39

      А они взяли и обиделись да и проиграли уралу)

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 24 июля 2017, 10:37

      Халява развращает, халтура вырождает, а неоплаченный труд угнетает... Не даром считается, что наказание рублём одно из самых действенных... Как жаловался один футболист, что некоторые продают две машины, что бы свести концы с концами.... Думаю в Динамо ситуация не такая суровая, но повод задуматься у руководства есть... Судя по всему оно об ЭТОМ уже года 4 думает и пока без успеха.... Традиции под гнётом денег!....

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      Рейтинг: +2269

      dyema 24 июля 2017, 10:21

      Ну и правильно, почаще наших футболистов голодными держать надо - злее будут ( я не только про Динамо)....

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