Источник: Наингголан продлил контракт с «Ромой»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан продлил соглашение с «волками». Официально об этом будет объявлено в ближайшие дни. О сроках соглашения не сообщается.

Прошлым летом 29-летний игрок отказался от предложения «Челси» и руководство римлян в качестве поощрения пообещало улучшить его действующий договор. Тем не менее за год стороны так и не пришли к соглашению. По этой причине в СМИ появилось множество слухов, согласно которым бельгиец может покинуть «джаллоросси» вслед за Мохамедом Салахом, Антонио Рюдигером и Леандро Паредесом.

Однако теперь, как сообщает источник, окончательное решение найдено.

В прошедшем сезоне Наингголан провел 53 поединков, записав на свой счет 14 мячей и семь голевых передач. Действующий контракт хавбека рассчитан до июля 2020 года.