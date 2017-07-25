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    Источник: Наингголан продлил контракт с «Ромой»

    Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан продлил соглашение с «волками». Официально об этом будет объявлено в ближайшие дни. О сроках соглашения не сообщается.

    Прошлым летом 29-летний игрок отказался от предложения «Челси» и руководство римлян в качестве поощрения пообещало улучшить его действующий договор. Тем не менее за год стороны так и не пришли к соглашению. По этой причине в СМИ появилось множество слухов, согласно которым бельгиец может покинуть «джаллоросси» вслед за Мохамедом Салахом, Антонио Рюдигером и Леандро Паредесом.

    Однако теперь, как сообщает источник, окончательное решение найдено.

    В прошедшем сезоне Наингголан провел 53 поединков, записав на свой счет 14 мячей и семь голевых передач. Действующий контракт хавбека рассчитан до июля 2020 года.

    Источник: Football Italia

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    25.07.2017 12:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 25 июля 2017, 14:23

      Думаю что для Раджи это самое хорошее решение, в Роме его любят и ценят и переходить когда тебе 29 лет в другой чемпионат просто не разумно , потому что не известно как ты там сможешь заиграть , тем более , что у Наингголана характер лидера ( к стати именно по этой причине он не может заиграть за сборную на мой взгляд, у них там нет проблем с лидерами ). А в Челси ему никто не гарантирует такого же статуса который у него есть в Роме.

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 25 июля 2017, 12:36

      Хорошо - его команда, а то и так сколько распродали...

      2
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      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 25 июля 2017, 12:31

      Хороший игрок

      1
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 25 июля 2017, 12:29

      Вот почему Барса не смотрит на Наингголана..
      Думаю заиграл бы, а то Коутиньо да Верратти..)

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      Рейтинг: +259

      pzdc. > Боцман59rus 25 июля 2017, 16:07

      Неудачно пошутил

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