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    На матчи ЧМ-2018 можно будет попасть бесплатно

    На предстоящем в следующем году чемпионате мира планируется реализовать программу «Бесплатный билет», согласно которой на матчи смогут бесплатно попасть социально незащищенные слои населения.

    «Скорее всего, на ЧМ-2018 будет использоваться программа «Бесплатный билет». Нам кажется правильным, что социально незащищенные слои населения получают возможность вживую посмотреть на звезд мирового футбола.

    Мы будем обсуждать этот вопрос с ФИФА, он полностью их прерогатива. Поэтому мы можем только рекомендовать что-то. При этом представители ФИФА остались вполне удовлетворены этой программой на Кубке конфедераций», – рассказал глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

    Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

    Источник: Известия

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    25.07.2017 09:52
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 2 августа 2017, 00:12

      Может лучше эти самые слои населения социально защитить?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 1 августа 2017, 13:45

      бесплатно тока сыр в мышеловки

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 31 июля 2017, 10:56

      Капец...жулье...Вы лучше согласуйте с ФИФА нормальные цены на билеты! Ну не могут у нас люди платить столько! Не могут...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 25 июля 2017, 14:04

      Квоту согласуют. Билеты барыгам.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 25 июля 2017, 12:03

      У нас самые социально незащищенные слои населения обычно оказываются депутатами и их окружение. Они ведь слуги народа, поэтому "самые бедные и незащищённые". У них в столовых даже скидки на еду и денежек на машины, водителя и бензин нет, поэтому это всё за государственный счёт, то есть за наш с вами.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 25 июля 2017, 12:01

      у нас пару лет назад глава УВД вторую квартиру получил бесплатно как малоимущий! Такой контингент и намечается в раздаче билетов! А кто и вправду малоимущий, тот думает как бы хлеба купить на сегодня, а на завтра посмотрим как получится, но явно не о футболе

      10
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 25 июля 2017, 11:53

      Социально незащищенные слои населения - это кого президент назвал лица с пониженной социальной ответственностью?

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 25 июля 2017, 11:43

      Ну давайте давайте старайтесь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 25 июля 2017, 11:39

      Записываться у Никиты Михалкова.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 25 июля 2017, 11:27

      Армейский юмор: На склад привезли две пары валенок. Одна мне, вторая - моей жене. А нам? Х.й вам, разойдитесь по домам.

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