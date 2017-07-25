На матчи ЧМ-2018 можно будет попасть бесплатно

На предстоящем в следующем году чемпионате мира планируется реализовать программу «Бесплатный билет», согласно которой на матчи смогут бесплатно попасть социально незащищенные слои населения.

«Скорее всего, на ЧМ-2018 будет использоваться программа «Бесплатный билет». Нам кажется правильным, что социально незащищенные слои населения получают возможность вживую посмотреть на звезд мирового футбола.

Мы будем обсуждать этот вопрос с ФИФА, он полностью их прерогатива. Поэтому мы можем только рекомендовать что-то. При этом представители ФИФА остались вполне удовлетворены этой программой на Кубке конфедераций», – рассказал глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.