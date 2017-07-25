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На матчи ЧМ-2018 можно будет попасть бесплатно

25 июля 2017, 09:52
19

На предстоящем в следующем году чемпионате мира планируется реализовать программу «Бесплатный билет», согласно которой на матчи смогут бесплатно попасть социально незащищенные слои населения.

«Скорее всего, на ЧМ-2018 будет использоваться программа «Бесплатный билет». Нам кажется правильным, что социально незащищенные слои населения получают возможность вживую посмотреть на звезд мирового футбола.

Мы будем обсуждать этот вопрос с ФИФА, он полностью их прерогатива. Поэтому мы можем только рекомендовать что-то. При этом представители ФИФА остались вполне удовлетворены этой программой на Кубке конфедераций», – рассказал глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

Источник: Известия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
Комментарии (19)
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alex1951
1500966712
Заманчиво. Только ,кто эти люди? Случайно не родственники Мудько,Миллера,футболеров, самые соц.потц не защищенные...
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den161
1500970762
А этим "незащищенным" бесплатные парковочные места будут предоставлены, для их геликов?
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Дядя Серёжа
1500971133
Бесплатный билет и самолёт из Кузбасса?
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1500971226
Армейский юмор: На склад привезли две пары валенок. Одна мне, вторая - моей жене. А нам? Х.й вам, разойдитесь по домам.
Ответить
Сибирь за Спартак
1500971981
Записываться у Никиты Михалкова.
Ответить
Svoysvoemubrat
1500972815
Социально незащищенные слои населения - это кого президент назвал лица с пониженной социальной ответственностью?
Ответить
diadushka
1500973269
у нас пару лет назад глава УВД вторую квартиру получил бесплатно как малоимущий! Такой контингент и намечается в раздаче билетов! А кто и вправду малоимущий, тот думает как бы хлеба купить на сегодня, а на завтра посмотрим как получится, но явно не о футболе
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Вадим 1972
1500973397
У нас самые социально незащищенные слои населения обычно оказываются депутатами и их окружение. Они ведь слуги народа, поэтому "самые бедные и незащищённые". У них в столовых даже скидки на еду и денежек на машины, водителя и бензин нет, поэтому это всё за государственный счёт, то есть за наш с вами.
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zlobny_zenitos
1501487807
Капец...жулье...Вы лучше согласуйте с ФИФА нормальные цены на билеты! Ну не могут у нас люди платить столько! Не могут...
Ответить
GoldPlayFIFARus9
1501621921
Может лучше эти самые слои населения социально защитить?
Ответить
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