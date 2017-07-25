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  • Романцев: «Последние промахи «Спартака» заставили Карреру задуматься»

Романцев: «Последние промахи «Спартака» заставили Карреру задуматься»

25 июля 2017, 00:49
15

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о старте сезона РФПЛ для московского клуба.

Напомним, в двух первых турах красно-белые дважды сыграли вничью: с «Динамо» (2:2) и «Уфой» (0:0).

– Ничья «Спартака» в Уфе испортила настроение?

– Не сказал бы, но чувство тревоги появилось. И прежде всего потому, что, при всем уважении к «Динамо» и «Уфе», чемпиону на старте достались не самые сильные соперники. Дело даже не в четырех потерянных очках, о которых потом, возможно, придется вспоминать на финише. Просто во втором тайме встречи в Химках спартаковцы наделали кучу ошибок. Да, их можно списать на усталость после Суперкубка, но Карреру эти промахи наверняка заставили задуматься.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег Каррера Массимо
Комментарии (15)
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MDAR
1500933986
Старый конь борозды не испортит, а Романцев глубоко вспашет. Все по делу. Расслабились. Пора играть в футбол.
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serppion
1500935910
Стоило ли будить Романцева, чтобы услышать эту банальность?
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loko-the_best
1500947313
Жду минусов к комментарию, но скажу. Мне кажется, что очень сильно важна предсезонная подготовка, в прошлом сезоне ей занимался Аленичев и стечение обстоятельств сыграло роль и тренером назначили итальянца и он довел команду, которую готовил Дмитрий Анатольевич к чемпионству, но я практически уверен, что и сам Аленичев этого мог спокойно достичь. Заслуги Карреры я не вижу, хотя эксперты и говорят, что он многое дал команде. В этом сезоне готовил ее к чемпионату итальянец, идёт все не гладко и Спартаку будет сложно попасть даже в тройку сильнейших. Есть много примеров, когда команду готовил один тренер, а потом его увольняли и команда начинала играть лучше, но это же и его заслуга, он рассчитывал не сразу рвать всех, а постепенно разыграться и ровно пройти полный чемпионат, а не его начало. В прошлом сезоне Локо готовил Черевченко и силы не были так распределены, что Локо боролся бы за высокие места, в этом году готовил Палыч и пока мы видим другую команду, сезон покажет насколько это важно и все увидят другую команду. Желаю Спартаку удачи в Лиге Чемпионов, но в их успешность не верю.
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a-rakhmatov
1500949496
Да трудновато сейчас Каррере...
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Одинокий волк Маквейд
1500950774
Задуматься, это всегда полезно, особенно перед предстоящими играми.
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Сибирь за Спартак
1500951769
Первый матч дома выиграть и тревога пройдет.
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Диктор
1500952041
Думать всегда полезно-для чего нам еще голова дана?
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Опорник84
1500954260
Обещанного усиления пока так и не последовало, со старым составом будет сложно играть на два фронта! Если не возьмем приличных исполнителей боюсь быть беде! Но обязательно нужно выиграть следующий матч, это придаст уверенности в своих силах!
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mihail200606
1500961734
Да я думаю каррера постоянно о чем то задумывается...
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xapaycm
1500961898
Две ничьи - ещё не диагноз!
Все у Спартака впереди в своих собственных руках.
Когда в прошлом чемпионском году они сливали КС и Ростову, никто о провале не говорил, потому-что стали чемпионами. В этом году ещё рано о чем-то говорить.
"Эксперты" всегда не имеют общего мнения, подавляющее большинство которых не оправдываются.
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