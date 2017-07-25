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    Романцев: «Последние промахи «Спартака» заставили Карреру задуматься»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о старте сезона РФПЛ для московского клуба.

    Напомним, в двух первых турах красно-белые дважды сыграли вничью: с «Динамо» (2:2) и «Уфой» (0:0).

    – Ничья «Спартака» в Уфе испортила настроение?

    – Не сказал бы, но чувство тревоги появилось. И прежде всего потому, что, при всем уважении к «Динамо» и «Уфе», чемпиону на старте достались не самые сильные соперники. Дело даже не в четырех потерянных очках, о которых потом, возможно, придется вспоминать на финише. Просто во втором тайме встречи в Химках спартаковцы наделали кучу ошибок. Да, их можно списать на усталость после Суперкубка, но Карреру эти промахи наверняка заставили задуматься.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2017 00:49
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 25 июля 2017, 08:51

      Две ничьи - ещё не диагноз!

      Все у Спартака впереди в своих собственных руках.

      Когда в прошлом чемпионском году они сливали КС и Ростову, никто о провале не говорил, потому-что стали чемпионами. В этом году ещё рано о чем-то говорить.

      "Эксперты" всегда не имеют общего мнения, подавляющее большинство которых не оправдываются.

      1
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha > xapaycm 25 июля 2017, 13:40

      В прошлом году не было нормальной конкуренции. По сути весь чемпионат игрался на отъ йе бись. А в таких условиях чемпионами сильнейшие не становятся. В этом году все иначе.

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 25 июля 2017, 08:48

      Да я думаю каррера постоянно о чем то задумывается...

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 25 июля 2017, 06:44

      Обещанного усиления пока так и не последовало, со старым составом будет сложно играть на два фронта! Если не возьмем приличных исполнителей боюсь быть беде! Но обязательно нужно выиграть следующий матч, это придаст уверенности в своих силах!

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 июля 2017, 06:07

      Думать всегда полезно-для чего нам еще голова дана?

      2
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 25 июля 2017, 06:02

      Первый матч дома выиграть и тревога пройдет.

      5
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      Рейтинг: +2567

      АЛЕКС 58 > Сибирь за Спартак 25 июля 2017, 06:11

      Если Краснодар позволит!

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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > АЛЕКС 58 25 июля 2017, 06:13

      Позволения спрашивать - чемпионом не быть.

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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 25 июля 2017, 05:46

      Задуматься, это всегда полезно, особенно перед предстоящими играми.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 25 июля 2017, 05:24

      Да трудновато сейчас Каррере...

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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 25 июля 2017, 04:48

      Жду минусов к комментарию, но скажу. Мне кажется, что очень сильно важна предсезонная подготовка, в прошлом сезоне ей занимался Аленичев и стечение обстоятельств сыграло роль и тренером назначили итальянца и он довел команду, которую готовил Дмитрий Анатольевич к чемпионству, но я практически уверен, что и сам Аленичев этого мог спокойно достичь. Заслуги Карреры я не вижу, хотя эксперты и говорят, что он многое дал команде. В этом сезоне готовил ее к чемпионату итальянец, идёт все не гладко и Спартаку будет сложно попасть даже в тройку сильнейших. Есть много примеров, когда команду готовил один тренер, а потом его увольняли и команда начинала играть лучше, но это же и его заслуга, он рассчитывал не сразу рвать всех, а постепенно разыграться и ровно пройти полный чемпионат, а не его начало. В прошлом сезоне Локо готовил Черевченко и силы не были так распределены, что Локо боролся бы за высокие места, в этом году готовил Палыч и пока мы видим другую команду, сезон покажет насколько это важно и все увидят другую команду. Желаю Спартаку удачи в Лиге Чемпионов, но в их успешность не верю.

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      Рейтинг: +2567

      АЛЕКС 58 > loko-the_best 25 июля 2017, 06:05

      У бывшего тренера по физподготовке,при Аленичеве,после первого тура все уставшие! Охренеть!

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      Рейтинг: +3795

      serppion 25 июля 2017, 01:38

      Стоило ли будить Романцева, чтобы услышать эту банальность?

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      Рейтинг: +1137

      MDAR 25 июля 2017, 01:06

      Старый конь борозды не испортит, а Романцев глубоко вспашет. Все по делу. Расслабились. Пора играть в футбол.

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