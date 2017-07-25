Романцев: «Последние промахи «Спартака» заставили Карреру задуматься»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о старте сезона РФПЛ для московского клуба.
Напомним, в двух первых турах красно-белые дважды сыграли вничью: с «Динамо» (2:2) и «Уфой» (0:0).
– Ничья «Спартака» в Уфе испортила настроение?
– Не сказал бы, но чувство тревоги появилось. И прежде всего потому, что, при всем уважении к «Динамо» и «Уфе», чемпиону на старте достались не самые сильные соперники. Дело даже не в четырех потерянных очках, о которых потом, возможно, придется вспоминать на финише. Просто во втором тайме встречи в Химках спартаковцы наделали кучу ошибок. Да, их можно списать на усталость после Суперкубка, но Карреру эти промахи наверняка заставили задуматься.
Источник: «Спорт-Экспресс»
Все у Спартака впереди в своих собственных руках.
Когда в прошлом чемпионском году они сливали КС и Ростову, никто о провале не говорил, потому-что стали чемпионами. В этом году ещё рано о чем-то говорить.
"Эксперты" всегда не имеют общего мнения, подавляющее большинство которых не оправдываются.