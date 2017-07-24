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    Бубнов: «Футболисты в первую очередь идут не в «Зенит», а к Манчини»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что главный тренер «Зенита» Роберто Манчини является решающим фактором для футболистов, решивших продолжить карьеру в петербургском клубе.

    Ранее команду пополнили Леандро Паредес, Себастьян Дриусси, Кристиан Нобоа, Денис Терентьев, Александр Ерохин, Дмитрий Полоз и Далер Кузяев.

    «Манчини просто так игроков брать не будет. Он, видно, хорошо знает рынок Латинской Америки. Там у него никаких проблем нет. Проблемы могут быть лишь в процессе переговоров. У Манчини не должно быть проблем и на итальянском рынке. Он берет молодых игроков на перспективу. Футболисты в первую очередь идут не в «Зенит», а именно к Манчини, чтобы проявить себя в Европе», – сказал Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    24.07.2017 23:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 25 июля 2017, 01:48

      Ну так Манчини вроде в Зените тренер, не в Спартаке твоём, Манчини то в Зенит пришёл , или нет ??? значит игроки к Манчини в Зенит... поэтому наверное сначала тренера берут, потом покупают игроков....

      1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 25 июля 2017, 00:13

      ЭТО ВЫ О ЧЕМ??? Да они идут в Зеню за баблом...Хотя половина из них, уверена, что будет сидеть на лавке...Зачем команде более 30 игроков основного состава??? Ведь даже в ЛЧ они не попали...Больше всего обидно за Ерохина и Полоза...Им полировать скамеечку постоянно....А ведь могли бы в Ростове быть лидерами и любимцами города , да и в сборную приглашаться....Судьба Саши Бухарова их ждет...Ну а в сборную брать без игровой практики никто не будет....Очень глупо с моей стороны....

      3
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > zico2205 25 июля 2017, 00:33

      Как боженька смолвил

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > zico2205 25 июля 2017, 00:44

      Роль Манчини тоже велика, а мани есть мани - то да...30+ игроков..- видимо, 2-мя чуть ли не совершенно разными составами будут играть, поглядим..

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