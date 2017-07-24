Бубнов: «Футболисты в первую очередь идут не в «Зенит», а к Манчини»

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что главный тренер «Зенита» Роберто Манчини является решающим фактором для футболистов, решивших продолжить карьеру в петербургском клубе.

Ранее команду пополнили Леандро Паредес, Себастьян Дриусси, Кристиан Нобоа, Денис Терентьев, Александр Ерохин, Дмитрий Полоз и Далер Кузяев.

«Манчини просто так игроков брать не будет. Он, видно, хорошо знает рынок Латинской Америки. Там у него никаких проблем нет. Проблемы могут быть лишь в процессе переговоров. У Манчини не должно быть проблем и на итальянском рынке. Он берет молодых игроков на перспективу. Футболисты в первую очередь идут не в «Зенит», а именно к Манчини, чтобы проявить себя в Европе», – сказал Бубнов.