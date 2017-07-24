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    Романцев: «Дзюба в «Спартаке»? Вряд ли «Зенит» пойдет на то, чтобы укреплять своего главного конкурента»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о возможном переходе в московский клуб нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

    Напомним, 28-летний россиянин уже выступал за красно-белых в период с 2006 по 2015 год.

    – Ходят разговоры, что Дзюба не вписывается в атакующую концепцию Манчини, который предпочитает более мобильных, маневренных форвардов. Как вы считаете, «Зенит» может расстаться с Артемом? Тем более, что он во встречах со «СКА-Хабаровск» и «Рубином» не блистал.

    – Об этом могут знать только Фурсенко с Манчини. Лично я не вижу ничего страшного, что Дзюба пока не забил и еще не набрал оптимальную форму. Мы же знаем, какого уровня этот форвард. Может ли Дзюба вернуться в «Спартак»? Думаю, вряд ли «Зенит» пойдет на то, чтобы укреплять своего главного конкурента.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.07.2017 22:33
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 июля 2017, 11:30

      Пусть в Томь идёт. Там точно усилением будет.

      1
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      Рейтинг: +862

      Jack24 25 июля 2017, 10:30

      усилить? бревном?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 25 июля 2017, 08:51

      Из огня да в полымя?

      Его там точно болельщики с потрохами сожрут.....
      А насчёт усилит - не усилит, всё неоднозначно.

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 25 июля 2017, 08:51

      Было бы чем укреплять...

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 25 июля 2017, 08:32

      никогда не говори никогда....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 июля 2017, 06:10

      Дзюба по любому в Спартаке на фиг не нужен.

      -1
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      Рейтинг: +759

      sevsor 25 июля 2017, 05:18

      " Дзюба пока...еще не набрал оптимальную форму"...и не наберёт, если не избавится от "звёздной болезни", пусть берёт пример со своего дружка Коки, вроде как пришёл в чувство парень с приходом Манчини, забегал наконец.

      0
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      Рейтинг: +5455

      Дядя Серёжа 25 июля 2017, 05:02

      Бздюба - укрепление? Сомнительное мнение.

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      Рейтинг: +140

      fediy2009 25 июля 2017, 00:26

      ХА ХА ХА.....Во насмешили. Да он нам нахер не нужен.....ИГРОЧИШКА.

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      Рейтинг: +17733

      paracetamol 24 июля 2017, 23:31

      Да Дзюба и сам не пойдет, это же очевидно!

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