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  • Романцев: «Дзюба в «Спартаке»? Вряд ли «Зенит» пойдет на то, чтобы укреплять своего главного конкурента»

Романцев: «Дзюба в «Спартаке»? Вряд ли «Зенит» пойдет на то, чтобы укреплять своего главного конкурента»

24 июля 2017, 22:33
14

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о возможном переходе в московский клуб нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Напомним, 28-летний россиянин уже выступал за красно-белых в период с 2006 по 2015 год.

– Ходят разговоры, что Дзюба не вписывается в атакующую концепцию Манчини, который предпочитает более мобильных, маневренных форвардов. Как вы считаете, «Зенит» может расстаться с Артемом? Тем более, что он во встречах со «СКА-Хабаровск» и «Рубином» не блистал.

– Об этом могут знать только Фурсенко с Манчини. Лично я не вижу ничего страшного, что Дзюба пока не забил и еще не набрал оптимальную форму. Мы же знаем, какого уровня этот форвард. Может ли Дзюба вернуться в «Спартак»? Думаю, вряд ли «Зенит» пойдет на то, чтобы укреплять своего главного конкурента.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем Романцев Олег
Комментарии (14)
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VVM1964
1500924969
" УМЕРЛА , ТАК УМЕРЛА " - ВОЗВРАТА НЕ БУДЕТ .
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vaenruk
1500924984
укреплять?а кто сказал, что это будет укрепление?
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Asbjorn
1500925126
его в спартак не возьмут,на хрен он не нужен
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paracetamol
1500928278
Да Дзюба и сам не пойдет, это же очевидно!
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fediy2009
1500931595
ХА ХА ХА.....Во насмешили. Да он нам нахер не нужен.....ИГРОЧИШКА.
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Дядя Серёжа
1500948168
Бздюба - укрепление? Сомнительное мнение.
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Диктор
1500952240
Дзюба по любому в Спартаке на фиг не нужен.
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mihail200606
1500961863
Было бы чем укреплять...
Ответить
Jack24
1500967820
усилить? бревном?
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OfaZavr
1500971429
Пусть в Томь идёт. Там точно усилением будет.
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