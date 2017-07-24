Романцев: «Дзюба в «Спартаке»? Вряд ли «Зенит» пойдет на то, чтобы укреплять своего главного конкурента»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о возможном переходе в московский клуб нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Напомним, 28-летний россиянин уже выступал за красно-белых в период с 2006 по 2015 год.

– Ходят разговоры, что Дзюба не вписывается в атакующую концепцию Манчини, который предпочитает более мобильных, маневренных форвардов. Как вы считаете, «Зенит» может расстаться с Артемом? Тем более, что он во встречах со «СКА-Хабаровск» и «Рубином» не блистал.

– Об этом могут знать только Фурсенко с Манчини. Лично я не вижу ничего страшного, что Дзюба пока не забил и еще не набрал оптимальную форму. Мы же знаем, какого уровня этот форвард. Может ли Дзюба вернуться в «Спартак»? Думаю, вряд ли «Зенит» пойдет на то, чтобы укреплять своего главного конкурента.