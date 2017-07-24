Бубнов назвал Дзюбу худшим игроком стартового состава «Зенита»

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба является худшим игроком стартового состав петербургского клуба.

В нынешнем сезоне 28-летний форвард провел за сине-бело-голубых в РФПЛ два матча, в которых не отметился результативными действиями.

«Из всех игроков, которые играли в стартовом составе, Дзюба выглядит хуже всех. То, как выглядит сейчас Дзюба, то возможно он сядет на скамейку. Кокорин прибавляет, он старается. Это видно по объему его работы. Кстати Дриусси тоже очень много двигался в матче с «Рубином». Он забивной игрок и может играть значительно лучше.

После того как притирка произойдет и окончательно Манчини определится с составом, то «Зенит» будет выглядеть, думаю, лучше. Потенциал для этого есть. Три очка в матче с «Рубином» хорошо, но по Манчини на пресс-конференции было видно, что он не доволен игрой», – сказал Бубнов.