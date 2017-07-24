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    Бубнов назвал Дзюбу худшим игроком стартового состава «Зенита»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба является худшим игроком стартового состав петербургского клуба.

    В нынешнем сезоне 28-летний форвард провел за сине-бело-голубых в РФПЛ два матча, в которых не отметился результативными действиями.

    «Из всех игроков, которые играли в стартовом составе, Дзюба выглядит хуже всех. То, как выглядит сейчас Дзюба, то возможно он сядет на скамейку. Кокорин прибавляет, он старается. Это видно по объему его работы. Кстати Дриусси тоже очень много двигался в матче с «Рубином». Он забивной игрок и может играть значительно лучше.

    После того как притирка произойдет и окончательно Манчини определится с составом, то «Зенит» будет выглядеть, думаю, лучше. Потенциал для этого есть. Три очка в матче с «Рубином» хорошо, но по Манчини на пресс-конференции было видно, что он не доволен игрой», – сказал Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    24.07.2017 20:22
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 июля 2017, 22:26

      Бубнов прямь Америку открыл и так всем уже давно понятно без Халка Дзюба бесполезен полный ноль

      0
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      Рейтинг: +36

      Небомбардир 24 июля 2017, 21:46

      не худшим, а наихудшим.....
      Если бы Артем играл так, как говорит.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 июля 2017, 21:32

      Просто-дерево и все.

      1
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      Рейтинг: +6309

      порт 24 июля 2017, 21:30

      Кто то играл лучше, кто то хуже. Сегодня он был худшим, завтра будет другой.

      1
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 24 июля 2017, 21:02

      Да прав он,Дзюба реально никакушка, в него попасть ещё надо чтоб в ворота отлетело,сам он не поможет,дерево вкопайте и то больше толку,ни одного решающего гола за всю карьеру не сделал

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      Рейтинг: +1307

      Taps 24 июля 2017, 20:36

      Эксперд хренов.
      Пора уже перестать лить помои из ротика.

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 24 июля 2017, 20:25

      Буба,да отстань ,надоело уже...
      Дзюбку итак запинали по самое не балуй,
      а ты все не успокоишься: ананируешь и ананируешь..)))))

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