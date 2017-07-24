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    «Ливерпуль» не будет покупать Кейта у «РБ Лейпциг» этим летом, трансфер отложен до 2018 года

    «Ливерпуль» отказался от приобретения полузащитника «РБ Лейпциг» Наби Кейта в нынешнее трансферное окно. Красные планируют вернуться к данному вопросу летом следующего года, когда отступные за гвинейца будут составлять 53,5 миллиона евро. При этом мерсисайдцам потребуется лишь согласие 22-летнего игрока.

    Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» уже согласовал сделку по футболисту и заплатит за него 83 миллиона.

    В минувшем сезоне Кейта провел 32 поединка, записав в свой актив восемь голов и столько результативных передач.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    24.07.2017 14:17
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