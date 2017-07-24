Хохлов: «Не увидел в игре «Спартака» целостной картинки в матче с «Уфой», было очень много брака в завершающей стадии»

Кто такой вообще Хохлов ? Как игрок себя не проявил ярко,как тренер тоже посредственность-зачем вообще кто то интересуется его мнением? Если только чел решить поярчить за счет Спартака,тогда все понятно.
Тренер молодежной команды «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением относительно матча второго тура РФПЛ между «Уфой» и «Спартаком».
Специалист считает, что красно-белые допускали много ошибок в завершении атак.
– Не удивил ли вас исход матча «Уфа» – «Спартак»?
– По той игре что я видел результат абсолютно не удивил. Скажу честно: по этой игре мне «Спартак» не понравился. «Уфа» сыграла так, как они умеют: достаточно строго. Красно-белые же совсем не впечатлили.
– В Суперкубке команда хорошо двигалась и перемещала мяч. Что с этим случилось сегодня?
– Не знаю, не могу сказать. Но я не увидел в их игре целостной картинки. Первое – было очень много брака в завершающей стадии. Второе – множество каких-то непонятных обид. Было видно, что игроки «Спартака» принимали неправильные решения, и начинали друг другу высказывать какие-то претензии. Это серьезно бросалось в глаза.
Что касается голевых моментов – разве что Зе Луиш пробил головой, и периодически угрожал воротам. А так, каких-то красивых комбинаций – этого не было.
– Что скажите о Беленове?
– В тех моментах, что были у «Спартака» он сыграл хорошо. Где-то и выручил команду. Но вратарь в принципе и нужен для того чтобы не просто стоять в воротах, но и иногда выручать.
– Удивляет старт «Спартака» в чемпионате?
– На это трудно ответить: я ведь не знаю, как они готовились, и что именно делали. Лишь смотрю на их игры, и, на мой взгляд, сейчас «Спартак» находится не в лучшем своем состоянии.
После двух туров «Спартак» набрал два очка и располагается на девятой строчке в турнирной таблице.