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    Хохлов: «Не увидел в игре «Спартака» целостной картинки в матче с «Уфой», было очень много брака в завершающей стадии»

    Тренер молодежной команды «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением относительно матча второго тура РФПЛ между «Уфой» и «Спартаком».

    Специалист считает, что красно-белые допускали много ошибок в завершении атак.

    – Не удивил ли вас исход матча «Уфа» – «Спартак»?

    – По той игре что я видел результат абсолютно не удивил. Скажу честно: по этой игре мне «Спартак» не понравился. «Уфа» сыграла так, как они умеют: достаточно строго. Красно-белые же совсем не впечатлили.

    – В Суперкубке команда хорошо двигалась и перемещала мяч. Что с этим случилось сегодня?

    – Не знаю, не могу сказать. Но я не увидел в их игре целостной картинки. Первое – было очень много брака в завершающей стадии. Второе – множество каких-то непонятных обид. Было видно, что игроки «Спартака» принимали неправильные решения, и начинали друг другу высказывать какие-то претензии. Это серьезно бросалось в глаза.

    Что касается голевых моментов – разве что Зе Луиш пробил головой, и периодически угрожал воротам. А так, каких-то красивых комбинаций – этого не было.

    – Что скажите о Беленове?

    – В тех моментах, что были у «Спартака» он сыграл хорошо. Где-то и выручил команду. Но вратарь в принципе и нужен для того чтобы не просто стоять в воротах, но и иногда выручать.

    – Удивляет старт «Спартака» в чемпионате?

    – На это трудно ответить: я ведь не знаю, как они готовились, и что именно делали. Лишь смотрю на их игры, и, на мой взгляд, сейчас «Спартак» находится не в лучшем своем состоянии.

    После двух туров «Спартак» набрал два очка и располагается на девятой строчке в турнирной таблице.

    Источник: Rusfootball.info

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    24.07.2017 13:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 июля 2017, 16:30

      Кто такой вообще Хохлов ? Как игрок себя не проявил ярко,как тренер тоже посредственность-зачем вообще кто то интересуется его мнением? Если только чел решить поярчить за счет Спартака,тогда все понятно.

      1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 24 июля 2017, 15:45

      Не стал-бы делать из двух игр трагедию! Определенные трудности есть, но они преодолимы, в прошлом сезоне тоже все начиналось не так гладко, а закончилось победой в первенстве!

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 24 июля 2017, 14:10

      - хохлов!, согласен с тобой по твоему интервью), но, ты где???, это касается и тазитов, и дёжников

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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 24 июля 2017, 13:46

      плохая игра

      -1
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 24 июля 2017, 13:44

      Так ее и в прошлом сезоне небыло, этой целостной картины... Фарт был... Энтузиазм был... А вот качественной игры небыло... Думаю, если в этом сезоне в ЛЕ попадут, можно считать что повезло...

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