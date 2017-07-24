Хохлов: «Не увидел в игре «Спартака» целостной картинки в матче с «Уфой», было очень много брака в завершающей стадии»

Тренер молодежной команды «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением относительно матча второго тура РФПЛ между «Уфой» и «Спартаком».

Специалист считает, что красно-белые допускали много ошибок в завершении атак.

– Не удивил ли вас исход матча «Уфа» – «Спартак»?

– По той игре что я видел результат абсолютно не удивил. Скажу честно: по этой игре мне «Спартак» не понравился. «Уфа» сыграла так, как они умеют: достаточно строго. Красно-белые же совсем не впечатлили.

– В Суперкубке команда хорошо двигалась и перемещала мяч. Что с этим случилось сегодня?

– Не знаю, не могу сказать. Но я не увидел в их игре целостной картинки. Первое – было очень много брака в завершающей стадии. Второе – множество каких-то непонятных обид. Было видно, что игроки «Спартака» принимали неправильные решения, и начинали друг другу высказывать какие-то претензии. Это серьезно бросалось в глаза.

Что касается голевых моментов – разве что Зе Луиш пробил головой, и периодически угрожал воротам. А так, каких-то красивых комбинаций – этого не было.

– Что скажите о Беленове?

– В тех моментах, что были у «Спартака» он сыграл хорошо. Где-то и выручил команду. Но вратарь в принципе и нужен для того чтобы не просто стоять в воротах, но и иногда выручать.

– Удивляет старт «Спартака» в чемпионате?

– На это трудно ответить: я ведь не знаю, как они готовились, и что именно делали. Лишь смотрю на их игры, и, на мой взгляд, сейчас «Спартак» находится не в лучшем своем состоянии.

После двух туров «Спартак» набрал два очка и располагается на девятой строчке в турнирной таблице.