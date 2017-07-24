Зидан: «Молодежь «Реала» играла на равных с более опытным соперником»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан остался доволен своим молодежным составом в матче Международного кубка чемпионов с «Манчестер Юнайтед», который закончился поражением для испанцев.

«Мы провели полноценный матч. Наши молодые футболисты хорошо проявили себя во втором тайме. Я доволен, результат был не так важен для нас сейчас.

Команда показала хорошую игру, мы завершили встречу без травм. Мои футболисты играли на равных с более опытным соперником.

Надеюсь, уже в ближайших матчах мы сможем найти свой ритм игры», – сказал Зидан.

Напомним, что основное время матча «Реал» – «МЮ» завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти оказались сильнее англичане – 1:2.