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    Зидан: «Молодежь «Реала» играла на равных с более опытным соперником»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан остался доволен своим молодежным составом в матче Международного кубка чемпионов с «Манчестер Юнайтед», который закончился поражением для испанцев.

    «Мы провели полноценный матч. Наши молодые футболисты хорошо проявили себя во втором тайме. Я доволен, результат был не так важен для нас сейчас.

    Команда показала хорошую игру, мы завершили встречу без травм. Мои футболисты играли на равных с более опытным соперником.

    Надеюсь, уже в ближайших матчах мы сможем найти свой ритм игры», – сказал Зидан.

    Напомним, что основное время матча «Реал» – «МЮ» завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти оказались сильнее англичане – 1:2.

    Источник: ФК «Реал»

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    24.07.2017 07:06
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