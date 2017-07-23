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    Товарищеский матч. «Халл» под руководством Слуцкого обыграл «Бенфику»

    Контрольная встреча «Бенфика»«Халл Сити» завершилась победой английского клуба с минимальным счетом. Гол на счету Харрода Боуэна.

    Победа над чемпионами Португалии стала для Леонида Слуцкого второй в новой команде. Ранее «Халл» обыграл «Бристоль Роверс».

    Дебютный матч экс-главного тренера сборной России у руля «тигров» завершился поражением от «Оксфорда».

    Товарищеский матч

    Бенфика (Португалия) – Халл Сити (Англия) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Боуэн, 59.

    Удаление: нет – Доусон, 77.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.07.2017 00:31
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +24829

      dok66 23 июля 2017, 13:48

      Лене - удачи в Халле . Даже при кк удержали победный счет с Бенфикой . Хоть и товарняк , но победа есть !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Алек_Ага 23 июля 2017, 11:22

      Пропал "Халл", совсем пропал, вначале продадут лидеров за бесценок, потом соберутся в комнатенке и начнут "Мы говно!" скандировать...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 23 июля 2017, 11:22

      Это круто. Молодцы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 23 июля 2017, 09:45

      Викторыч, держись..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 23 июля 2017, 07:39

      Молодец Леонид Викторович! Так держать!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 23 июля 2017, 05:07

      После продажи лидеров команда заиграла под Слуцкого!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 23 июля 2017, 05:06

      Но Астон Виллу вряд ли обыграют. Вот Бертон во 2-м туре соперник по зубам.

      0
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 23 июля 2017, 02:58

      Наблюдаем с интересом! Ждем! Пусть все сложится!

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      alexfilatov 23 июля 2017, 02:39

      Поздравляю! Так держать! Впереди надеюсь выход в АПЛ!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 23 июля 2017, 02:00

      Словно как бы царь Леонид с 300 спартанцами победил персидскую армию...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > Бомбардиръ 23 июля 2017, 07:35

      Ну вы и сравнили конечно..

      0
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