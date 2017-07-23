Товарищеский матч. «Халл» под руководством Слуцкого обыграл «Бенфику»

Контрольная встреча «Бенфика» – «Халл Сити» завершилась победой английского клуба с минимальным счетом. Гол на счету Харрода Боуэна.

Победа над чемпионами Португалии стала для Леонида Слуцкого второй в новой команде. Ранее «Халл» обыграл «Бристоль Роверс».

Дебютный матч экс-главного тренера сборной России у руля «тигров» завершился поражением от «Оксфорда».

Товарищеский матч

Бенфика (Португалия) – Халл Сити (Англия) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Боуэн, 59.

Удаление: нет – Доусон, 77.