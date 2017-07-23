Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Товарищеский матч. «Халл» под руководством Слуцкого обыграл «Бенфику»

Товарищеский матч. «Халл» под руководством Слуцкого обыграл «Бенфику»

23 июля 2017, 00:31
13

Контрольная встреча «Бенфика»«Халл Сити» завершилась победой английского клуба с минимальным счетом. Гол на счету Харрода Боуэна.

Победа над чемпионами Португалии стала для Леонида Слуцкого второй в новой команде. Ранее «Халл» обыграл «Бристоль Роверс».

Дебютный матч экс-главного тренера сборной России у руля «тигров» завершился поражением от «Оксфорда».

Товарищеский матч

Бенфика (Португалия) – Халл Сити (Англия) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Боуэн, 59.

Удаление: нет – Доусон, 77.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Чемпионшип Португалия. Примейра Бенфика Халл Сити Слуцкий Леонид
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
panmon
1500759171
Отлично. Продолжай в том же духе
Ответить
SPARTAK 85
1500761370
Викторыч докажи
Ответить
Бугимен
1500761707
Молодец Леонид Слуцкий!Пусть знают наши из России!!!
Ответить
alexfilatov
1500766798
Поздравляю! Так держать! Впереди надеюсь выход в АПЛ!
Ответить
DEFENDER114
1500767886
Наблюдаем с интересом! Ждем! Пусть все сложится!
Ответить
vick-north-west
1500775594
Но Астон Виллу вряд ли обыграют. Вот Бертон во 2-м туре соперник по зубам.
Ответить
InterMilLano1908
1500775635
После продажи лидеров команда заиграла под Слуцкого!
Ответить
VIPded
1500784778
Молодец Леонид Викторович! Так держать!
Ответить
Алек_Ага
1500798161
Пропал "Халл", совсем пропал, вначале продадут лидеров за бесценок, потом соберутся в комнатенке и начнут "Мы говно!" скандировать...
Ответить
dok66
1500806921
Лене - удачи в Халле . Даже при кк удержали победный счет с Бенфикой . Хоть и товарняк , но победа есть !
Ответить
Главные новости
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
20:27
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
20:07
1
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
2
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
3
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
18:57
2
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
10
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
8
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
12
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
5
Все новости
Все новости
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
12 августа
1
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
Фото«Аль-Хиляль» купил игрока сборной Нидерландов за 70 миллионов
24 июля
1
ФотоКлуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Фото«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Фото«Тоттенхэм» совершил рекордный для себя трансфер
2 июля
1
«Ковентри» продлил контракт с Лэмпардом – он вывел команду в АПЛ впервые за 25 лет
30 июня
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
Сперцян отказал английскому клубу
2 июня
24
«Вест Хэм» вылетел из АПЛ спустя 3 года после победы в еврокубке
25 мая
1
«Халл Сити» вышел в АПЛ впервые со времен Слуцкого
23 мая
1
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Экс-клуб Слуцкого узнал соперника по финалу плей-офф за путевку в АПЛ
13 мая
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
Голливудский актер Рейнольдс отреагировал на невыход своего клуба в АПЛ
5 мая
1
Определились две команды, напрямую вышедшие в АПЛ
2 мая
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Воспитанник «Монако» порвал кресты в первом матче после 14-месячного восстановления от аналогичной травмы
28 апреля
«Лестер» вылетел в третий дивизион спустя 10 лет после победы в АПЛ
22 апреля
4
Лэмпард досрочно вывел свою команду в АПЛ
18 апреля
1
Клуб под руководством Лэмпарда близок к возвращению в АПЛ спустя 25 лет
13 апреля
Английский клуб вернулся в Чемпионшип спустя 65 лет
9 апреля
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Английский клуб заключил контракт на 999 лет
21 марта
Бубнов раскрыл английский клуб, в который он мог перейти
5 марта
1
Фото«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+