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  • Бубнов: «С такой игрой Дзюба может потерять место в составе. Ни убежать, ни обвести не может…»

Бубнов: «С такой игрой Дзюба может потерять место в составе. Ни убежать, ни обвести не может…»

22 июля 2017, 22:33
47

Футбольный эксперт Александр Бубнов негативно отозвался об игре нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в матче 2-го тура РФПЛ против «Рубина» (2:1).

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин еще не отметился забитыми мячами, в прошлом – забил 13 голов в 26 матчах РФПЛ.

«Я вообще думаю, что с такой игрой Дзюба может потерять место в составе. Ни убежать, ни обвести не может… Разве что вверху бодаться, но для нового «Зенита» этого мало. Манчини разберется и может посадить его на скамейку», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Бубнов Александр
Комментарии (47)
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APchelov
1500752827
А что, раньше не видно было, что это дерево. Он даже зенит-2 не усилит
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Борз-95
1500759678
Дзюбе далеко до настоящего напа
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Одинокий волк Маквейд
1500778578
Пятое колесо у телеги.
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Диктор
1500778790
Неужели и бомжики уже поняли суть этого бревна?
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Сибирь за Спартак
1500778971
Все познается в сравнении. Вот и Артемка рядом с игроками выгладит инородным телом.
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Svoysvoemubrat
1500779490
А до этого он всех обводил и от любого убегал? Чушь, он был стойкой передвижной, чтобы рикошетить удары других в сторону ворот.
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a-rakhmatov
1500783531
Давно надо было это бревно менять....он просто заелся
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Serjoga
1500785205
Неужели это стало заметно только сейчас?
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Garrincha58
1500788910
его дни в Зените сочтены и только Мутко может спасти его ужесточив лимит до трех иностранцев тогда такие как Дзюба будут незаменимы даже если вообще на поле будут просто стоять
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OfaZavr
1500791559
Давно всё с ним понятно.
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