Бубнов: «С такой игрой Дзюба может потерять место в составе. Ни убежать, ни обвести не может…»

Футбольный эксперт Александр Бубнов негативно отозвался об игре нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в матче 2-го тура РФПЛ против «Рубина» (2:1).

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин еще не отметился забитыми мячами, в прошлом – забил 13 голов в 26 матчах РФПЛ.

«Я вообще думаю, что с такой игрой Дзюба может потерять место в составе. Ни убежать, ни обвести не может… Разве что вверху бодаться, но для нового «Зенита» этого мало. Манчини разберется и может посадить его на скамейку», – сказал Бубнов.