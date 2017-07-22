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    Бубнов: «С такой игрой Дзюба может потерять место в составе. Ни убежать, ни обвести не может…»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов негативно отозвался об игре нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в матче 2-го тура РФПЛ против «Рубина» (2:1).

    В нынешнем сезоне 28-летний россиянин еще не отметился забитыми мячами, в прошлом – забил 13 голов в 26 матчах РФПЛ.

    «Я вообще думаю, что с такой игрой Дзюба может потерять место в составе. Ни убежать, ни обвести не может… Разве что вверху бодаться, но для нового «Зенита» этого мало. Манчини разберется и может посадить его на скамейку», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    22.07.2017 22:33
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 23 июля 2017, 14:49

      А я думал, что все уже давно заметили, что Дзюба - бревно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +52

      FAN15 23 июля 2017, 14:31

      Он его и потеряет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 23 июля 2017, 13:55

      Почему то кажется , что в следующем матче он уже будет полировать скамейку !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 23 июля 2017, 13:37

      Это же давно очевидно. Для нынешнего Зенита Артем уже не подойдет. Наверное, слишком много сил ушло на комментарии, для профессионального роста запала уже не хватает.
      Посмотрим.

      0
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      Рейтинг: +55

      Старый Бро 23 июля 2017, 12:37

      Да-а. Тут Бубнов прав. На фоне зарубежных новичков в Зените Дзюба смотрится не очень. Ему надо пахать до седьмого пота или наблюдать за игрой со скамейки.

      1
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      Рейтинг: +837

      eleng 23 июля 2017, 10:49

      Дни в Зените сочтены, да и жест "черчесовский" от сборной убрал)), одним словом - доигрался беспонтовый соискатель трофеев.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июля 2017, 09:32

      Давно всё с ним понятно.

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 июля 2017, 08:48

      его дни в Зените сочтены и только Мутко может спасти его ужесточив лимит до трех иностранцев тогда такие как Дзюба будут незаменимы даже если вообще на поле будут просто стоять

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 июля 2017, 07:46

      Неужели это стало заметно только сейчас?

      5
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 23 июля 2017, 07:18

      Давно надо было это бревно менять....он просто заелся

      7
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