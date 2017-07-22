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Агент: «Милинкович-Савич не собирается переходить в «Ювентус»

22 июля 2017, 18:16

Агент Матея Керман, представляющий интересы полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, заявил, что его клиент не перейдет в «Ювентус», добавив при этом, что игрок не продается ни за какие деньги.

Ранее сообщалось, что «бьянконери» рассматривают 22-летнего игрока в качестве усиления и готовы предложить за него 35 миллионов евро плюс бонусы. Также недавно в соцсетях появилась цитата, якобы принадлежащая брату серба голкиперу «Торино» Ване Милинковичу-Савичу, который сообщил. что Сергей хочет играть только в туринском клубе.

«К Милинковичу-Савичу есть интерес со стороны многих испанских, английских и итальянских команд, но он не намерен покидать «Лацио». Парень счастлив в Риме. Главный тренер Симоне Индзаги и клуб создают для него все условия, и Сергей растет с каждым днем.

Реальность заключается в том, что он на данный момент он не продается ни за какую цену. Мы хотим, чтобы он остался в «Лацио» и получал удовольствие в следующем сезоне.

В грядущей кампании Сергею нужно стать лидером команды. Он будет продолжать упорно трудиться каждый день, чтобы стать лучше улучшить и помочь римлянам своими голами и передачами», – сказал Керман.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Лацио Ювентус Милинкович-Савич Сергей
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