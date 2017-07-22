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  • Дармиан заявил, что счастлив в «Манчестер Юнайтед» и не намерен покидать клуб

Дармиан заявил, что счастлив в «Манчестер Юнайтед» и не намерен покидать клуб

22 июля 2017, 14:30
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан заявил, что является игроком манкунианцев и не придает значения новостям о его уходе из клуба. По словам итальянца, он счастлив в стане «красных дьяволов».

Ранее сообщалось, что на 27-летнего игрока претендуют «Ювентус» и «Интер».

«Каждый раз, когда я читаю что-то о своем будущем... На самом деле нет никаких новостей, я счастлив в «Манчестер Юнайтед».

Думаю, подобные слухи являются частью нашей работы. Но, как я уже сказал, я счастлив здесь, поэтому эти слухи ничего не значат. Я игрок «Манчестер Юнайтед», вот и все», – сказал Дармиан.

Контракт футболиста с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до июля 2019 года. Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро. В прошлом сезоне Дармиан провел 29 матчей, отметившись одной голевой передачей и заработав три желтые карточки.

Источник: Tribalfootball
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Дармиан Маттео
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