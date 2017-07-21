Зидан: «Мбаппе – не мой игрок»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан похвалил нападающего «Монако» Килиана Мбаппе, но признал, что тот не является его игроком.

«Мбаппе является невероятным талантом в свои 18 лет. Он очень силен физически и обладает характером. Свои игровые качества он демонстрировал по ходу всего минувшего сезона.

Но могу сказать точно, что он не мой игрок. Больше мне нечего добавить на этот счет», – сказал Зидан.

Ранее сообщалось, что «Реал» прилагает все усилия, чтобы заполучить Мбаппе по ходу нынешнего межсезонья.