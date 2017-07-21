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    Зидан: «Мбаппе – не мой игрок»

    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан похвалил нападающего «Монако» Килиана Мбаппе, но признал, что тот не является его игроком.

    «Мбаппе является невероятным талантом в свои 18 лет. Он очень силен физически и обладает характером. Свои игровые качества он демонстрировал по ходу всего минувшего сезона.

    Но могу сказать точно, что он не мой игрок. Больше мне нечего добавить на этот счет», – сказал Зидан.

    Ранее сообщалось, что «Реал» прилагает все усилия, чтобы заполучить Мбаппе по ходу нынешнего межсезонья.

    Источник: Marca

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    21.07.2017 10:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +722

      Urry 21 июля 2017, 13:10

      пока не его

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