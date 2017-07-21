Булыкин: «В дерби эмоции захлестывают и соперники играют на морально-волевых»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин знает за счет чего железнодорожники могут одержать победу в столичном дерби против ЦСКА.

«Важно, как «Локомотив» сумеет противостоять такому сильному и стабильному клубу, как ЦСКА. Нужно собраться и показать достойную игру. То, что у армейцев было больше времени на подготовку, – один из факторов, который может повлиять на исход матча. Но в дерби все забывают, у кого сколько сил, эмоции захлестывают и соперники играют на морально-волевых качествах.

Думаю, тренер напомнит ребятам о прошлогоднем поражении, чтобы их подзадорить. Красно-зеленые на каждый матч выходят с максимальной самоотдачей, а реваншистские настроения должны придать команде еще больше желания победить. Мы все надеемся, что это поможет «Локомотиву» добиться положительного результата», – сказал Булыкин.

Матч второго тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Локомотив» состоится в пятницу, 21 июля, в 19:30 по московскому времени.