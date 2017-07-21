Доннарумма равняется на Буффона и Нойера

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма рассказал о своих кумирах, на которых он старается равняться.

«С детства моим кумиром был Джанлуиджи Буффон. Сейчас мы с ним встречаемся в сборной, и он всегда мне помогает.

Еще одним примером для подражания для меня является немец Мануэль Нойер. Стараюсь подражать его игре и учиться у него», – сказал Доннарумма.

Стоит отметить, что 18-летний футболист недавно продлил контракт с клубом на улучшенных условиях, который теперь рассчитан до 2021 года.