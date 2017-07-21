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    Доннарумма равняется на Буффона и Нойера

    Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма рассказал о своих кумирах, на которых он старается равняться.

    «С детства моим кумиром был Джанлуиджи Буффон. Сейчас мы с ним встречаемся в сборной, и он всегда мне помогает.

    Еще одним примером для подражания для меня является немец Мануэль Нойер. Стараюсь подражать его игре и учиться у него», – сказал Доннарумма.

    Стоит отметить, что 18-летний футболист недавно продлил контракт с клубом на улучшенных условиях, который теперь рассчитан до 2021 года.

    Источник: ФК «Милан»

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    21.07.2017 08:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 21 июля 2017, 09:39

      правильные ориентиры)

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