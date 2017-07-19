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    Глушаков назвал Дмитрия Комбарова очень противным футболистом

    Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков дал небольшую характеристику своему партнеру и другу Дмитрию Комбарову. Капитан красно-белых считает защитника очень цепким и неуступчивым.

    «Если честно, для меня Дима Комбаров — это очень противный футболист. Он постоянно что-то цепляет, хватает. Он очень цепкий, дисциплинированный, и из-за этого с ним очень тяжело играть. У него есть все качества для флангового защитника: и отбирает мяч, и подключается к атакам, и силен в тактике.

    Работоспособность — это его конек. Работает, бегает, трудится за того парня — он это любит. Понятно, что Дима — талантливый футболист, без таланта тоже никуда. У него есть все качества для хорошего игрока. И не зря его все тренеры вызывают в сборную, при всех он играл в национальной команде», – сказал Глушаков.

    Комбаров выступает за «Спартак» с 2010 года и успел провести за него 189 матчей и забить 20 голов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    19.07.2017 22:24
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +616

      smersh45 20 июля 2017, 11:03

      теперь должна ответить кукушка петуху

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 20 июля 2017, 09:16

      Вот бы Димка ещё с соперниками был такой же противный... а то пока его "цепкость" - это частенько пустить за спину, а подключения к атакам - всё больше навесы вникуда.

      1
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 20 июля 2017, 07:27

      Мы видели в матче с Динамо какие вы цепкие и работоспособные.

      2
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      Рейтинг: +3021

      Dgad > SPARTAK 85 20 июля 2017, 07:58

      Эти кривоногие мне такой экспресс загубили, да еще и на последней минуте пропустили...обидно..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 20 июля 2017, 03:05

      Да с такой характеристикой за ним и Реал, и Барселона должны в очереди стоять. Или на фоне Глушака он такой талантливый?

      1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 20 июля 2017, 00:28

      ромашка))))))

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 20 июля 2017, 00:02

      Это конечно хорошо, стоять за товарища горой, но поиграй наши футболисты в европе и ощутив настоящий уровень, были бы в своих эпитетах и похвалах более сдержанны, и причём по делу, а не из-за скромности.

      1
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 19 июля 2017, 22:49

      только что0то это все на международной арене не наблюдается?хорош чушь нести,вечно себя и друг друга нахваливают!

      2
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      Рейтинг: +1309

      Manilov > KingRey21 20 июля 2017, 07:20

      "За что кукушка хвалит петуха?

      За то, что хвалит он кукушку"

      (И.А.Крылов)

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