Глушаков назвал Дмитрия Комбарова очень противным футболистом

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков дал небольшую характеристику своему партнеру и другу Дмитрию Комбарову. Капитан красно-белых считает защитника очень цепким и неуступчивым.

«Если честно, для меня Дима Комбаров — это очень противный футболист. Он постоянно что-то цепляет, хватает. Он очень цепкий, дисциплинированный, и из-за этого с ним очень тяжело играть. У него есть все качества для флангового защитника: и отбирает мяч, и подключается к атакам, и силен в тактике.

Работоспособность — это его конек. Работает, бегает, трудится за того парня — он это любит. Понятно, что Дима — талантливый футболист, без таланта тоже никуда. У него есть все качества для хорошего игрока. И не зря его все тренеры вызывают в сборную, при всех он играл в национальной команде», – сказал Глушаков.

Комбаров выступает за «Спартак» с 2010 года и успел провести за него 189 матчей и забить 20 голов.