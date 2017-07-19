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  • Глушаков назвал Дмитрия Комбарова очень противным футболистом

Глушаков назвал Дмитрия Комбарова очень противным футболистом

19 июля 2017, 22:24
9

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков дал небольшую характеристику своему партнеру и другу Дмитрию Комбарову. Капитан красно-белых считает защитника очень цепким и неуступчивым.

«Если честно, для меня Дима Комбаров — это очень противный футболист. Он постоянно что-то цепляет, хватает. Он очень цепкий, дисциплинированный, и из-за этого с ним очень тяжело играть. У него есть все качества для флангового защитника: и отбирает мяч, и подключается к атакам, и силен в тактике.

Работоспособность — это его конек. Работает, бегает, трудится за того парня — он это любит. Понятно, что Дима — талантливый футболист, без таланта тоже никуда. У него есть все качества для хорошего игрока. И не зря его все тренеры вызывают в сборную, при всех он играл в национальной команде», – сказал Глушаков.

Комбаров выступает за «Спартак» с 2010 года и успел провести за него 189 матчей и забить 20 голов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Комбаров Дмитрий Глушаков Денис
Комментарии (9)
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KingRey21
1500493797
только что0то это все на международной арене не наблюдается?хорош чушь нести,вечно себя и друг друга нахваливают!
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ivanthebest
1500498152
Это конечно хорошо, стоять за товарища горой, но поиграй наши футболисты в европе и ощутив настоящий уровень, были бы в своих эпитетах и похвалах более сдержанны, и причём по делу, а не из-за скромности.
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himik2-62
1500499736
ромашка))))))
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serppion
1500509113
Да с такой характеристикой за ним и Реал, и Барселона должны в очереди стоять. Или на фоне Глушака он такой талантливый?
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SPARTAK 85
1500524858
Мы видели в матче с Динамо какие вы цепкие и работоспособные.
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momwig_
1500531363
Вот бы Димка ещё с соперниками был такой же противный... а то пока его "цепкость" - это частенько пустить за спину, а подключения к атакам - всё больше навесы вникуда.
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smersh45
1500537828
теперь должна ответить кукушка петуху
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