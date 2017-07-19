«Интер» договорился о контракте с Марсьялем

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль готов перейти в «Интер» на правах аренды, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Стороны достигли договоренности о личном контракте. Теперь клубы должны договориться между собой.

Известно, что «Интер» может предложить «Манчестер Юнайтед» полузащитника Ивана Перишича в обмен на Марсьяля.

Контракт 21-летнего французского форварда с «МЮ» рассчитан до лета 2019 года. В прошедшем сезоне Марсьяль сыграл в 25 матчах своей команды в Премьер-лиге, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.