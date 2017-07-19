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    «Интер» договорился о контракте с Марсьялем

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль готов перейти в «Интер» на правах аренды, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Стороны достигли договоренности о личном контракте. Теперь клубы должны договориться между собой.

    Известно, что «Интер» может предложить «Манчестер Юнайтед» полузащитника Ивана Перишича в обмен на Марсьяля.

    Контракт 21-летнего французского форварда с «МЮ» рассчитан до лета 2019 года. В прошедшем сезоне Марсьяль сыграл в 25 матчах своей команды в Премьер-лиге, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.07.2017 07:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 июля 2017, 12:04

      Не нужно Антони менять, под ЛЧ он как раз отлично подойдёт... К тому же Интер вообще без еврокубков в этом сезоне, что не есть хорошо в качестве набора евроопыта, поэтому в пень, нужно оставить у нас.

      0
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 19 июля 2017, 09:00

      нормально

      0
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 19 июля 2017, 08:50

      Укрепились ,немного

      1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 19 июля 2017, 08:32

      По моему мнению, первый стоящий трансфер Интера этим летом. Если травмы не замучают - должен заиграть.

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