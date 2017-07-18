Братья Миранчуки выйдут в стартовом составе «Локомотива», Расич – в атаке «Арсенала»

«Локомотив» с тульским «Арсеналом» объявили стартовые составы на матч первого тура РФПЛ .

«Локомотив»: Гилерме, Баринов, Кверквелия, Пейчинович, Фарфан, Игнатьев, И. Денисов, Фернандеш, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Ари.

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Александров, Чаушич, Бурчану, Берхамов, Шевченко, Горбатенко, Расич.

Поединок состоится в Москве на стадионе «Локомотив» и начнется в 19:30 по московскому времени.

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