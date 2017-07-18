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    Братья Миранчуки выйдут в стартовом составе «Локомотива», Расич – в атаке «Арсенала»

    «Локомотив» с тульским «Арсеналом» объявили стартовые составы на матч первого тура РФПЛ .

    «Локомотив»: Гилерме, Баринов, Кверквелия, Пейчинович, Фарфан, Игнатьев, И. Денисов, Фернандеш, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Ари.

    «Арсенал»: Габулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Александров, Чаушич, Бурчану, Берхамов, Шевченко, Горбатенко, Расич.

    Поединок состоится в Москве на стадионе «Локомотив» и начнется в 19:30 по московскому времени.

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    Источник: ФК «Локомотив»

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    18.07.2017 18:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 июля 2017, 18:54

      Апофеозом семейно-братского счастья в игре станет фееричное семейное празднование 3-4 голов с ассистами на двоих.... Болельщики будут в восторге!....

      2
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > insider_retro 18 июля 2017, 19:04

      Думаю, ты будешь разочарован...но время ещё есть - можно подтянуть мораль. Полчаса.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > xLINDAx 18 июля 2017, 19:05

      Куда и зачем её тянуть?... Разочарован я буду только при счёте 0-0.... Всё остальное сочту приемлемым....

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 18 июля 2017, 18:50

      Зачем это они выйдут..не надо нам этого..лаконичная игра Божовича..не совсем спокойная ничья..меня устроит).

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    • ...
      Рейтинг: +160

      виктоша 18 июля 2017, 18:42

      О, и братан подтягивается...

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