Ди Мария заявил, что хочет остаться в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария не сомневается в своем желании остаться в клубе. При этом аргентинец подчеркнул, что не знает позиции парижан на этот счет.

«Останусь ли я в «ПСЖ» в этом сезоне? Я не испытываю никаких сомнений по этому поводу, я хочу продолжать выступать здесь. Тем не менее, мне неизвестна позиция клуба. Однако реальность такова, что моя семья чувствует себя счастливой в Париже»,– сказал Ди Мария.

Ранее сообщалось об интересе к 29-летнему игроку со стороны «Интера», «Барселоны», «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне Ди Мария принял участие в 43-х встречах, записав на свой счет 14 мячей и 15 голевых передач. Его действующий контракт рассчитан до июня 2019 года.