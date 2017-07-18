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    Ди Мария заявил, что хочет остаться в «ПСЖ»

    Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария не сомневается в своем желании остаться в клубе. При этом аргентинец подчеркнул, что не знает позиции парижан на этот счет.

    «Останусь ли я в «ПСЖ» в этом сезоне? Я не испытываю никаких сомнений по этому поводу, я хочу продолжать выступать здесь. Тем не менее, мне неизвестна позиция клуба. Однако реальность такова, что моя семья чувствует себя счастливой в Париже»,– сказал Ди Мария.

    Ранее сообщалось об интересе к 29-летнему игроку со стороны «Интера», «Барселоны», «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне Ди Мария принял участие в 43-х встречах, записав на свой счет 14 мячей и 15 голевых передач. Его действующий контракт рассчитан до июня 2019 года.

    Источник: Football Italia

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    18.07.2017 17:28
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