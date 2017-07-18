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    «Лудогорец» заинтересован в услугах Луческу

    По информации Digi Sport, «Лудогорец» рассматривает вариант с приглашением на пост наставника экс-главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу. Основной загвоздкой являются большие требования румынского специалиста по зарплате. Именно по этой причине сотрудничество может не состояться.

    На данный момент команду из Разграда возглавляет Георги Дерменджиев, который работает с болгарским коллективом с 2015 года.

    Ранее появилась информация, что Луческу может стать спортивным директором «Галатасарая».

    Напомним, в прошлом розыгрыше РФПЛ 71-летний тренер завоевал с петербургским клубом бронзовые медали и не сумел вывести сине-бело-голубых в Лигу чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.07.2017 12:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 июля 2017, 13:53

      "...услуги Луческу..." - как много фейкового в этой связке слов.... Болгарам бы в пору задуматься....

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 18 июля 2017, 12:35

      хороший тренер без работы не останется !!!

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