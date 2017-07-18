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«Лудогорец» заинтересован в услугах Луческу

18 июля 2017, 12:05
2

По информации Digi Sport, «Лудогорец» рассматривает вариант с приглашением на пост наставника экс-главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу. Основной загвоздкой являются большие требования румынского специалиста по зарплате. Именно по этой причине сотрудничество может не состояться.

На данный момент команду из Разграда возглавляет Георги Дерменджиев, который работает с болгарским коллективом с 2015 года.

Ранее появилась информация, что Луческу может стать спортивным директором «Галатасарая».

Напомним, в прошлом розыгрыше РФПЛ 71-летний тренер завоевал с петербургским клубом бронзовые медали и не сумел вывести сине-бело-голубых в Лигу чемпионов.

Источник: Бомбардир.ру
Европа Лудогорец Луческу Мирча
Комментарии (2)
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NEMETSRUS
1500370541
хороший тренер без работы не останется !!!
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insider_retro
1500375197
"...услуги Луческу..." - как много фейкового в этой связке слов.... Болгарам бы в пору задуматься....
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