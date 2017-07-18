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    «Дженоа» заплатит за аренду Лападулы 2 миллиона

    Нападающий итальянского «Милана» Джанлука Лападула с большой долей вероятности в ближайшее время отправится в аренду в «Дженоа». Соглашение между клубами будет действовать в течение грядущего сезона, по окончании которого генуэзцы смогут выкупить форварда.

    Сама аренда обойдется «грифонам» в 2 миллиона евро, а потенциальный выкуп – в 11.

    В текущее трансферное окно «Милан» обзавелся солидным количеством футболистов, поэтому Лападуле место в составе не гарантировано. В минувшем сезоне Серии А он провел 27 матчей и забил восемь голов.

    Источник: Skysports

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    18.07.2017 01:27
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