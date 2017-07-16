Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фурсенко: «Паредес и Дриусси будут тащить за собой других игроков «Зенита»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко высоко оценил полузащитника Леандро Паредеса и нападающего Себастьяна Дриусси, пополнивших состав питерцев этим летом.

    «За «Зенит» сыграли семь россиян? Это дорогого стоит. И оба гола забили российские игроки. Очень рад, что Кокорин забил, не выключился из эпизода, пошел до конца. А Шатов выдал отличную передачу, в результате получился хороший гол.

    Паредес, конечно, высочайшего уровня игрок, потрясающе оснащен технически, прекрасно видит поле. Он настоящий опорник, опора всей команды. В связке с Дриусси они будут тащить за собой и других игроков, тем более партнеры у них российские сборники, а нам очень важно подготовить наших игроков к чемпионату мира», – сказал Фурсенко.

    Напомним, за переход Паредеса из «Ромы» российский клуб заплатил 23 миллиона евро. Трансфер Дриусси из «Ривер Плейта» оценивается в 21 миллион. Оба новичка официально дебютировали за новый клуб в матче первого тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (2:0).

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.07.2017 16:30
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +731

      rammax fcsm 16 июля 2017, 18:20

      тащить, видимо, в пердив??

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1539

      isa361 16 июля 2017, 18:03

      еще бы защитника центрального купить. вообще бомбовый состав получился бы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 16 июля 2017, 17:59

      Возникает вопрос к Фурсенко , куда будут тащить ??? Что то выдающегося с Хабаровском , я лично не увидел.........И с такой игрой они ещё заявляют что будут чемпионами........

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1539

      isa361 > ВЛАДИВОСТОК 16 июля 2017, 18:04

      это всего лишь первая игра сезона. по твоему они должны бвли забить по пару мечей за дебютный матч?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > isa361 16 июля 2017, 18:25

      Да не важно первая или ещё какая , нет мощи у клуба а только суета на поле как и при Румыне......не видно силы команды с моей точки зрения .

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1539

      isa361 > ВЛАДИВОСТОК 16 июля 2017, 18:32

      они всего лишь чуть больше недели играют вместе. состав сильно изменился... если ты этого не понимаешь то ты далек от футбола

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > isa361 16 июля 2017, 18:44

      Ну не больше надели.........и все вроде профессионалы.........Немцы собирают любую сборную за три дня и всех обыгрывают , это так отступление о профессионализме......И так тебе для справки , я смотрел ещё матч финала Кубка Кубков 1975 года , где Динамо Киев выиграло у Ференцвараша.......Лично встречался с ветеранами Советского Футбола , Игорем Нетто , Львом Яшиным да я тогда был ещё парнем молодым ....и не так уж сильно состав у Зенита изменился......костяк всё тот же что и при Румыне был.......

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep > ВЛАДИВОСТОК 16 июля 2017, 18:48

      На такие команды мощь и сила клуба не нужна..., достаточно забрать три очка. О мощи и силе Зенита будем судить по матчам с Краснодаром, ЦСКА и Спартаком... С моей точки зрения...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1539

      isa361 > ВЛАДИВОСТОК 16 июля 2017, 19:34

      мое вам уважение... но все же я останусь при своем мнении.. Что по ходу сезона Зенит наберет нужные кондиции и наладит взаимопонимание между игроками и тогда они будут показывать лучшую игру. Чтобы это понять не нужно быть экспертом

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > ВЛАДИВОСТОК 16 июля 2017, 21:19

      А Петра Дементьева знал?
      Лично.
      Какое прозвище?
      В шесть лет даже я не смотрел Кубок Кубков.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao > ВЛАДИВОСТОК 16 июля 2017, 23:12

      А я смотрел ЧМ-66 в Англии, а так же видел игру Стрельцова и Пеле и что из этого? Не будь легионеров, на нынешний чемпионат без слёз не глянешь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 16 июля 2017, 17:10

      Будут тащить как Халк тащил! Удачи!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 16 июля 2017, 17:09

      на помойку ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep > nik55 16 июля 2017, 18:52

      Ага..., на нее, в Балашихе, что вам президент закрыл...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 16 июля 2017, 17:05

      Пока что их тащят....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 16 июля 2017, 17:03

      А забили Кузя и Коко!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 16 июля 2017, 16:54

      он имел ввиду топить зенит ,удачи им в этом))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 16 июля 2017, 16:45

      Передеса , действительно профи !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 16 июля 2017, 16:39

      Выглядели очень неплохо со СКА, даже стеночки разыгрывали..Жулиано, вроде, тоже в норму приходит..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11