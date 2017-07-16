Фурсенко: «Паредес и Дриусси будут тащить за собой других игроков «Зенита»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко высоко оценил полузащитника Леандро Паредеса и нападающего Себастьяна Дриусси, пополнивших состав питерцев этим летом.

«За «Зенит» сыграли семь россиян? Это дорогого стоит. И оба гола забили российские игроки. Очень рад, что Кокорин забил, не выключился из эпизода, пошел до конца. А Шатов выдал отличную передачу, в результате получился хороший гол.

Паредес, конечно, высочайшего уровня игрок, потрясающе оснащен технически, прекрасно видит поле. Он настоящий опорник, опора всей команды. В связке с Дриусси они будут тащить за собой и других игроков, тем более партнеры у них российские сборники, а нам очень важно подготовить наших игроков к чемпионату мира», – сказал Фурсенко.

Напомним, за переход Паредеса из «Ромы» российский клуб заплатил 23 миллиона евро. Трансфер Дриусси из «Ривер Плейта» оценивается в 21 миллион. Оба новичка официально дебютировали за новый клуб в матче первого тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (2:0).