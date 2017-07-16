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  • Фурсенко: «Паредес и Дриусси будут тащить за собой других игроков «Зенита»

Фурсенко: «Паредес и Дриусси будут тащить за собой других игроков «Зенита»

16 июля 2017, 16:30
21

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко высоко оценил полузащитника Леандро Паредеса и нападающего Себастьяна Дриусси, пополнивших состав питерцев этим летом.

«За «Зенит» сыграли семь россиян? Это дорогого стоит. И оба гола забили российские игроки. Очень рад, что Кокорин забил, не выключился из эпизода, пошел до конца. А Шатов выдал отличную передачу, в результате получился хороший гол.

Паредес, конечно, высочайшего уровня игрок, потрясающе оснащен технически, прекрасно видит поле. Он настоящий опорник, опора всей команды. В связке с Дриусси они будут тащить за собой и других игроков, тем более партнеры у них российские сборники, а нам очень важно подготовить наших игроков к чемпионату мира», – сказал Фурсенко.

Напомним, за переход Паредеса из «Ромы» российский клуб заплатил 23 миллиона евро. Трансфер Дриусси из «Ривер Плейта» оценивается в 21 миллион. Оба новичка официально дебютировали за новый клуб в матче первого тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (2:0).

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Паредес Леандро Дриусси Себастьян Фурсенко Сергей
Комментарии (21)
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insider_retro
1500212334
Па и Др потащат и потянут!.... Главное, что бы не зародилось кумовство, группирование и открытая неприязнь игроков.... Нужно чутко следить за ситуацией!....
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xLINDAx
1500212353
Выглядели очень неплохо со СКА, даже стеночки разыгрывали..Жулиано, вроде, тоже в норму приходит..
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acer2003
1500212710
Передеса , действительно профи !
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Спартач_навсегда
1500213251
он имел ввиду топить зенит ,удачи им в этом))
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zico2205
1500213917
Пока что их тащят....
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nik55
1500214191
на помойку ?
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DeutschlandUberAlles
1500214233
Будут тащить как Халк тащил! Удачи!
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ВЛАДИВОСТОК
1500217157
Возникает вопрос к Фурсенко , куда будут тащить ??? Что то выдающегося с Хабаровском , я лично не увидел.........И с такой игрой они ещё заявляют что будут чемпионами........
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isa361
1500217433
еще бы защитника центрального купить. вообще бомбовый состав получился бы
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rammax fcsm
1500218455
тащить, видимо, в пердив??
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