Манолас, отказавший «Зениту», может перейти в «Ювентус»

Защитник «Ромы» Костас Манолас может продолжить карьеру в «Ювентусе». По информации источника, руководство туринского клуба рассматривает 26-летнего грека в качестве замены Леонардо Бонуччи, перешедшего в «Милан».

Ранее сообщалось, что игрока готов купить «Зенит», однако футболист ответил отказом из-за нежелания жить в России и не приехал на прохождение медицинского осмотра.

В прошлом сезоне Манолас провел за «Рому» в Серии А 33 матча, забив один гол и отдав одну результативную передачу.