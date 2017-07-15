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    Манолас, отказавший «Зениту», может перейти в «Ювентус»

    Защитник «Ромы» Костас Манолас может продолжить карьеру в «Ювентусе». По информации источника, руководство туринского клуба рассматривает 26-летнего грека в качестве замены Леонардо Бонуччи, перешедшего в «Милан».

    Ранее сообщалось, что игрока готов купить «Зенит», однако футболист ответил отказом из-за нежелания жить в России и не приехал на прохождение медицинского осмотра.

    В прошлом сезоне Манолас провел за «Рому» в Серии А 33 матча, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

    Источник: Tuttosport

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    15.07.2017 15:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 15 июля 2017, 17:02

      Не запачкался зенитом, молодец!

      2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 15 июля 2017, 16:31

      Пусть остается в вечном городе, хотя если был вариант с Питером, то его точно держать не будут, а на замену Бонуччи точно пойдёт, тем более ещё и прогрессировать в Юве сможет.

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