Мутко призывает российские клубы приглашать легионеров только высокого уровня

Президент РФС Виталий Мутко поделился собственным мнением, какими в идеале должны быть иностранные футболисты в российском чемпионате.

«Мы наблюдаем, что в межсезонье многие клубы возвращают молодых игроков из аренды, потому что видят наши перспективы в подходе к лимиту на легионеров. Это правильно, надо думать о будущем. Если приглашать иностранцев, 5-6 игроков, то это должны быть футболисты высокого уровня. Как в Китае сейчас делают. Они приглашают трех, но топ-уровня. То, вокруг чего растет команда и прогрессируют молодые ребята», – сказал Мутко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что в грядущем сезоне РФПЛ будет действовать лимит на легионеров «шесть+пять», где шесть – максимальное количество иностранцев на футбольном поле во время матча.