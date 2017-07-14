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    Мутко призывает российские клубы приглашать легионеров только высокого уровня

    Президент РФС Виталий Мутко поделился собственным мнением, какими в идеале должны быть иностранные футболисты в российском чемпионате.

    «Мы наблюдаем, что в межсезонье многие клубы возвращают молодых игроков из аренды, потому что видят наши перспективы в подходе к лимиту на легионеров. Это правильно, надо думать о будущем. Если приглашать иностранцев, 5-6 игроков, то это должны быть футболисты высокого уровня. Как в Китае сейчас делают. Они приглашают трех, но топ-уровня. То, вокруг чего растет команда и прогрессируют молодые ребята», – сказал Мутко в эфире «Матч ТВ».

    Напомним, что в грядущем сезоне РФПЛ будет действовать лимит на легионеров «шесть+пять», где шесть – максимальное количество иностранцев на футбольном поле во время матча.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.07.2017 23:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 15 июля 2017, 07:46

      А деньги где?

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 15 июля 2017, 01:13

      А это итак что ли не понятно, без слов Мутко ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 15 июля 2017, 00:31

      пустая говорильня

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 15 июля 2017, 00:12

      Денег пусть сначала даст клубам из провинций на легионеров высокого класса

      1
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 14 июля 2017, 23:52

      Если уж брать пример то с АПЛ!!! Там в лиге действительно стоит ограничитель на легионеров которые имеют право там играть ( всех тонкостей не помню)!!! И при этом пофиг сколько их на поле в одном матче - хоть 22 пусть бегают и ни одного англичанина ( ну значит местным есть куда расти)!!!
      А не то что в РФПЛ - раздувают зарплаты за паспорт!!!

      0
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      Рейтинг: +588

      Sergil 14 июля 2017, 23:28

      Мудя, ты действительно такой ебанутый?)

      3
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