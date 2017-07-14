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Мутко призывает российские клубы приглашать легионеров только высокого уровня

14 июля 2017, 23:18
6

Президент РФС Виталий Мутко поделился собственным мнением, какими в идеале должны быть иностранные футболисты в российском чемпионате.

«Мы наблюдаем, что в межсезонье многие клубы возвращают молодых игроков из аренды, потому что видят наши перспективы в подходе к лимиту на легионеров. Это правильно, надо думать о будущем. Если приглашать иностранцев, 5-6 игроков, то это должны быть футболисты высокого уровня. Как в Китае сейчас делают. Они приглашают трех, но топ-уровня. То, вокруг чего растет команда и прогрессируют молодые ребята», – сказал Мутко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что в грядущем сезоне РФПЛ будет действовать лимит на легионеров «шесть+пять», где шесть – максимальное количество иностранцев на футбольном поле во время матча.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (6)
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Sergil
1500064115
Мудя, ты действительно такой ебанутый?)
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Ajax_Amsterdam
1500065570
Если уж брать пример то с АПЛ!!! Там в лиге действительно стоит ограничитель на легионеров которые имеют право там играть ( всех тонкостей не помню)!!! И при этом пофиг сколько их на поле в одном матче - хоть 22 пусть бегают и ни одного англичанина ( ну значит местным есть куда расти)!!! А не то что в РФПЛ - раздувают зарплаты за паспорт!!!
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Asbjorn
1500066747
Денег пусть сначала даст клубам из провинций на легионеров высокого класса
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sprint5
1500067878
пустая говорильня
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DeutschlandUberAlles
1500070403
А это итак что ли не понятно, без слов Мутко ?
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КЭТиК
1500093985
А деньги где?
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