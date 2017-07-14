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  • Белоус: «В «Ростове» все держалось на Бердыеве, поэтому все происходящее в клубе сейчас закономерно»

Белоус: «В «Ростове» все держалось на Бердыеве, поэтому все происходящее в клубе сейчас закономерно»

14 июля 2017, 23:09

Некогда спортивный директор «Ростова» Юрий Белоус, работавший также в ФК «Москва» и «Локомотиве», поделился видением ситуации, которая сейчас происходит в донском клубе. Напомним, что команда рассталась с большим количеством футболистов.

– Тут даже не надо было быть Нострадамусом. Просто все, кто понимает ситуацию и внимательно следит за «Ростовом», такой итог вполне себе могли предположить.

– Достаточно было видеть, что все ушедшие игроки пришли под Курбана Бердыева или еще какие-то вводные для такого прогноза понадобились?

– Есть несколько составляющих. Достаточно понимать, какая агентская группа работает с «Ростовом», знать, как выплачивается заработная плата, какие ставятся задачи. Есть уравнение с двумя неизвестными – сейчас с тремя. И математиками они решаются (смеется). Я работал в клубе «Ростов» и примерно представляю расклад. Но это все-таки внутренняя кухня.

– «Ростов» сообщал о заключении контрактов на несколько лет с перечисленными игроками, а сейчас они вроде как уходят без компенсации. Легкая задача для математика?

– Получается так. Когда бюджетная команда не контролируется теми, кто выделяет ей бюджетные деньги, подобное будет происходить. В частном клубе, понятное дело, подобная картина невозможна. Пока Бердыев был – на нем все и держалось.

– С уходом Бердыева могут вернуться финансовые проблемы?

– На мой взгляд, они решены так и не были. А без Лиги чемпионов особых поступлений ждать неоткуда. Поэтому властям и владельцам команды прежде всего надо наладить ритмичное финансирование.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Ростов Бердыев Курбан
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