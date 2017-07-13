Фурсенко: «Зенит» будет еще усиливаться»

«Зенит» еще не завершил летнюю трансферную кампанию. Об этом сообщил президент клуба из Санкт-Петербурга Сергей Фурсенко.

«Мы будем еще усиливаться. Позиции вы сами знаете, комментировать это бессмысленно. Но могу совершенно определенно сказать, что никаких бешеных трансферов, о которых мечтают футбольные агенты, не будет.

И агенты, и журналисты придумывают небылицы на основе каких-то астрономических цифр. Этого не будет. Будет усиление за адекватные деньги, хотя мы и так уже достаточно усилились», – сказал Фурсенко.

Напомним, что «Зенит» этим летом пополнили защитники Денис Терентьев и Дмитрий Богаев, полузащитники Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Леандро Паредес, нападающие Себастьян Дриусси и Дмитрий Полоз.