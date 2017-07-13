Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фурсенко: «Зенит» будет еще усиливаться»

13 июля 2017, 17:17
29

«Зенит» еще не завершил летнюю трансферную кампанию. Об этом сообщил президент клуба из Санкт-Петербурга Сергей Фурсенко.

«Мы будем еще усиливаться. Позиции вы сами знаете, комментировать это бессмысленно. Но могу совершенно определенно сказать, что никаких бешеных трансферов, о которых мечтают футбольные агенты, не будет.

И агенты, и журналисты придумывают небылицы на основе каких-то астрономических цифр. Этого не будет. Будет усиление за адекватные деньги, хотя мы и так уже достаточно усилились», – сказал Фурсенко.

Напомним, что «Зенит» этим летом пополнили защитники Денис Терентьев и Дмитрий Богаев, полузащитники Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Леандро Паредес, нападающие Себастьян Дриусси и Дмитрий Полоз.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Фурсенко Сергей
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
turist82
1499955604
Массовой скупкой всего что шевелится - команду не создашь. Тут работать надо...
Ответить
RedGreenHooligan
1499955799
главным вашим усилением была бы продажа Кокорина...
Ответить
семёнычев
1499956239
ещё усиливаться? ну, трепещите соперники!!!!! Лига Европы считай уже сдалась до начала матчей... осталось спартачей напугать..... ну, а в следующем году уж и совсем всё будет неимоверно празднично.... столица автоматически переносится в "Крестовский" и не за горами межпланетный шахма, тьфу мля, футбольный турнир, в котором с крупным счётом победят васюкинцы))) тьфу, мля!!! петербуржцы конечно....
Ответить
Anton-champion
1499957272
Защитника топ-уровня нужен
Ответить
vitvik
1499958094
Пора разгружать платёжную ведомость.
Ответить
insider_retro
1499958137
С восхищением наблюдаю "летнюю трансферную кампанию".... Наверное, не менее захватывающая будет и осенняя, и зимняя, и весенняя вновь летняя и т.д. Предвкушаю окружения, разгромы и контрнаступления.... Поле битвы - футбол!!!...
Ответить
zenit2012
1499958684
нужен еще топовый защитник!
Ответить
ВЛАДИВОСТОК
1499961993
А я думаю , что Зенит всё равно с любым усилением не станет чемпионом . Это моё личное мнение , никого не хотел обидеть..........
Ответить
fanchik
1499962895
Будет усиление за адекватные деньги, хотя мы и так уже достаточно усилились», – сказал Фурсенко.Теперь возникает вопрос ,а кто установил эту меру адекватности и если уже достаточно усилились,зачем "боламутить" агентов и журналистов и общественность,своим "бешеным"аппетитом и поведением на трансферном рынке.Создаётся впечатление Зенит в составе Газпрома живёт "государством в государстве"только вот тратит деньги по меркам всей страны "не адекватные деньги
Ответить
paracetamol
1499972351
Надо защитника и напа хороших. И БАСТА!
Ответить
Главные новости
ВидеоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
7
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
15
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
46
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
15
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
15
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
34
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Семин заступился за Тюкавина
14:15
2
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
8
Все новости
Все новости
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
«Хочешь большую зарплату – иди, но играть будешь мало»: Наумов – Карпукасу перед трансфером в «Зенит»
16:25
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
15:57
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
15
ВидеоНа матче «Зенит» – «Динамо» случились неполадки с воротами
15:23
1
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
1
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
34
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
1
«С каждой игрой становится хуже»: клуб РПЛ уличили в деградации
14:53
3
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Семин заступился за Тюкавина
14:15
2
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
8
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
13:48
2
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
10
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 16 августа 2026
13:20
8
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
6
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
2
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
18
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
42
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
«Локомотив» столкнулся с конкуренцией за игрока «Крыльев Советов»
11:53
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
11:41
4
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
3
Тренер ЦСКА ответил на претензии к празднованию гола в матче с «Факелом»
11:05
3
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
9
Бубнов отреагировал на жесткую критику в адрес спартаковца Максименко
10:27
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+