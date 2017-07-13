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    Фурсенко: «Зенит» будет еще усиливаться»

    «Зенит» еще не завершил летнюю трансферную кампанию. Об этом сообщил президент клуба из Санкт-Петербурга Сергей Фурсенко.

    «Мы будем еще усиливаться. Позиции вы сами знаете, комментировать это бессмысленно. Но могу совершенно определенно сказать, что никаких бешеных трансферов, о которых мечтают футбольные агенты, не будет.

    И агенты, и журналисты придумывают небылицы на основе каких-то астрономических цифр. Этого не будет. Будет усиление за адекватные деньги, хотя мы и так уже достаточно усилились», – сказал Фурсенко.

    Напомним, что «Зенит» этим летом пополнили защитники Денис Терентьев и Дмитрий Богаев, полузащитники Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Леандро Паредес, нападающие Себастьян Дриусси и Дмитрий Полоз.

    Источник: Р-Спорт

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    13.07.2017 17:17
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 13 июля 2017, 21:59

      Надо защитника и напа хороших. И БАСТА!

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      Рейтинг: +752

      апоголлл 13 июля 2017, 20:14

      у фурсенко с сарсания от усиления очко порветься ,:)))не ну реально каждый сезон по пачке игроков берут,

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 июля 2017, 19:26

      Адекватно-это по меркам Газ провода ?

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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Диктор 13 июля 2017, 19:44

      Здорово,Левитан..)

      нет,там уже всё -неважно.
      Важно выЁграть Лигу УЕФА...
      Любой Ценой.

      1
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа > shinnik 14 июля 2017, 05:46

      Да ради бога. А на России - поглядим.

      1
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 13 июля 2017, 19:21

      Будет усиление за адекватные деньги, хотя мы и так уже достаточно усилились», – сказал Фурсенко.Теперь возникает вопрос ,а кто установил эту меру адекватности и если уже достаточно усилились,зачем "боламутить" агентов и журналистов и общественность,своим "бешеным"аппетитом и поведением на трансферном рынке.Создаётся впечатление Зенит в составе Газпрома живёт "государством в государстве"только вот тратит деньги по меркам всей страны "не адекватные деньги

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > fanchik 13 июля 2017, 21:10

      да ладно, какие там деньги?
      вот нарисовано 8 человек "усиления" при обещаниях "агрессивной трансферной политики"...
      за Тереньтьева заплатили пару лямов, троих ростовских взяли прицепом на халяву... сколько отдали за двоих абреков не знаю, узнавать не хочу, но не думаю, что существенная сумма и остаются двое, которые действительно могут что-то стоить по деньгам( Пародист и Дрисусси)... за аргентинца вроде много отвалили порядка двадцати лямов, может меньше....
      и в итоге имеем смету, уступающую "Рубину" прошлого года....
      старые связи подорваны, кого продали, кого отдали в аренду, кого выгнали, как Данни....
      посмотрим, на что способен итальянец, в отличии от румына....

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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 13 июля 2017, 19:06

      А я думаю , что Зенит всё равно с любым усилением не станет чемпионом . Это моё личное мнение , никого не хотел обидеть..........

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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 13 июля 2017, 18:56

      А что с Луческу не усиливались ??? А на оборот всех лучших распродали ??? А потом нашли козла отпущения !!!!

      1
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 13 июля 2017, 18:11

      нужен еще топовый защитник!

      -1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 13 июля 2017, 18:02

      С восхищением наблюдаю "летнюю трансферную кампанию".... Наверное, не менее захватывающая будет и осенняя, и зимняя, и весенняя вновь летняя и т.д. Предвкушаю окружения, разгромы и контрнаступления.... Поле битвы - футбол!!!...

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 13 июля 2017, 19:47

      И-Легендарная Битва под Тосно.!!

      ТаДАМ!!

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      Рейтинг: +1814

      vitvik 13 июля 2017, 18:01

      Пора разгружать платёжную ведомость.

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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 13 июля 2017, 17:47

      Защитника топ-уровня нужен

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