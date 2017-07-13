Бонуччи: «Пора возвращаться к работе»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи готов приступить к подготовке к новому сезону.

«Пора возвращаться к работе. Снова готов к старту», – написал Бонуччи в интсграме.

В услугах 30-летнего футболиста «Милан», «Интер», «Челси» и «Манчестер Сити». «Ювентус» готов продать своего защитника за 50 миллионов евро.

«Милан» уже провел переговоры с футболистом по условиям личного контракта, по которому он будет зарабатывать 7 миллионов евро в год.