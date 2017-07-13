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    Бонуччи: «Пора возвращаться к работе»

    Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи готов приступить к подготовке к новому сезону.

    «Пора возвращаться к работе. Снова готов к старту», – написал Бонуччи в интсграме.

    В услугах 30-летнего футболиста «Милан», «Интер», «Челси» и «Манчестер Сити». «Ювентус» готов продать своего защитника за 50 миллионов евро.

    «Милан» уже провел переговоры с футболистом по условиям личного контракта, по которому он будет зарабатывать 7 миллионов евро в год.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    13.07.2017 11:40
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