Бонуччи: «Пора возвращаться к работе»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи готов приступить к подготовке к новому сезону.
«Пора возвращаться к работе. Снова готов к старту», – написал Бонуччи в интсграме.
В услугах 30-летнего футболиста «Милан», «Интер», «Челси» и «Манчестер Сити». «Ювентус» готов продать своего защитника за 50 миллионов евро.
«Милан» уже провел переговоры с футболистом по условиям личного контракта, по которому он будет зарабатывать 7 миллионов евро в год.
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Источник: Instagram