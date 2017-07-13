Гершкович: «Дзюба и Кокорин? Не всем в команде быть интеллектуалами»

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович помнит, как Роберто Манчини, возглавивший «Зенит» в это межсезонье, играл в футбол. По его словам, итальянский специалист был интеллектуальным игроком.

— Не всегда выдающиеся игроки становились выдающимися тренерами. Но часто так случается. Манчини был интеллектуальным игроком. Его игра была больше связана не с физической активностью, а с работой мысли и умением воплотить задуманное. Очень техничный футболист. Это сказывается на взглядах на тактику, выбор футболистов. Время ему, конечно, понадобится, но, думаю, Манчини придаст какой-то изыск игре «Зенита».

— Интересно, как он смотрит на того же Дзюбу, который другой по фактуре, или на того же Кокорина, которому много дано, но мало пока реализовано.

— Все зависит от того, как футболисты приспособятся к требованиям, которые предъявляет Манчини. Не всем в команде быть интеллектуалами. Кто-то должен бороться вверху, отнимать мячи, прерывать атаки соперника. Задача тренера – сложить из разных игроков хорошую мозаику.