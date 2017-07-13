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    Гершкович: «Дзюба и Кокорин? Не всем в команде быть интеллектуалами»

    Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович помнит, как Роберто Манчини, возглавивший «Зенит» в это межсезонье, играл в футбол. По его словам, итальянский специалист был интеллектуальным игроком.

    — Не всегда выдающиеся игроки становились выдающимися тренерами. Но часто так случается. Манчини был интеллектуальным игроком. Его игра была больше связана не с физической активностью, а с работой мысли и умением воплотить задуманное. Очень техничный футболист. Это сказывается на взглядах на тактику, выбор футболистов. Время ему, конечно, понадобится, но, думаю, Манчини придаст какой-то изыск игре «Зенита».

    — Интересно, как он смотрит на того же Дзюбу, который другой по фактуре, или на того же Кокорина, которому много дано, но мало пока реализовано.

    — Все зависит от того, как футболисты приспособятся к требованиям, которые предъявляет Манчини. Не всем в команде быть интеллектуалами. Кто-то должен бороться вверху, отнимать мячи, прерывать атаки соперника. Задача тренера – сложить из разных игроков хорошую мозаику.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    13.07.2017 07:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 14 июля 2017, 06:08

      Кокорин: дважды два.
      Пять.
      Бздюба: дважды два.
      Семь.
      Бздюба в центр нападения, Кокорин запасной.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 июля 2017, 10:10

      И это факт.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 13 июля 2017, 08:04

      ни кто и не считает

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