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    Агент подтвердил переговоры по продаже Бонуччи

    Футбольный агент Алессандро Луччи, представляющий интересы защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, подтвердил информацию о том, что его клиент в ближайшее время может сменить клубную прописку.

    «Работаем над продажей Бонуччи», – приводит слова агента SkySport Italia.

    Стоит отметить, что действующее соглашение Бонуччи с «Ювентусом», за который он выступает с 2010 года, рассчитано до 2021 года. Ранее сообщалось, что Бонуччи согласовал условия личного контракта с «Миланом», по которому он будет получать 7 миллионов долларов в год. Миланцы предложили в обмен на Бонуччи двух защитников – Маттиа Де Шильо и Адессио Романьоли – и денежную компенсацию.

    В минувшем сезоне защитник сыграл в 29 матчах чемпионата Италии, забив в них три гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.07.2017 06:07
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