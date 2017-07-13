Агент подтвердил переговоры по продаже Бонуччи

Футбольный агент Алессандро Луччи, представляющий интересы защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, подтвердил информацию о том, что его клиент в ближайшее время может сменить клубную прописку.

«Работаем над продажей Бонуччи», – приводит слова агента SkySport Italia.

Стоит отметить, что действующее соглашение Бонуччи с «Ювентусом», за который он выступает с 2010 года, рассчитано до 2021 года. Ранее сообщалось, что Бонуччи согласовал условия личного контракта с «Миланом», по которому он будет получать 7 миллионов долларов в год. Миланцы предложили в обмен на Бонуччи двух защитников – Маттиа Де Шильо и Адессио Романьоли – и денежную компенсацию.

В минувшем сезоне защитник сыграл в 29 матчах чемпионата Италии, забив в них три гола.