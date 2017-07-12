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  • Каррера призывает своих игроков быть осторожными с Ари в матче за Суперкубок

Каррера призывает своих игроков быть осторожными с Ари в матче за Суперкубок

12 июля 2017, 17:15
13

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мыслями о предстоящем 14 июля матче своей команды против московского «Локомотива» за Суперкубок России. По словам итальянца, все футболисты красно-белых готовы к стартовой игре сезона.

«Все хорошо себя чувствуют. По составу есть кое-какие сомнения, но думаю, что до завтрашнего вечера я решу. Спрашиваете, как сдержать Ари? Это квалифицированный и очень опасный нападающий. Несмотря на что Ари не очень высокий, он очень хорошо играет «на втором этаже». Мы должны быть очень осторожны. Это дерби, мы должны как можно лучше подготовиться к этой игре.

Что касается травмы Романа Зобнина, то это очень важный для нас игрок, он мог закрывать две-три позиции на поле. Наша игра не изменится, изменятся исполнители», – резюмировал Каррера.

Поединок «Спартака» и «Локомотива» начнется в 21:30 по Москве на стадионе «Локомотив» (Москва).

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Ари Каррера Массимо
Комментарии (13)
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Алекс 914
1499869749
Скорее всего, даже почти наверняка Ари забьет. Но победа все равно за Спартаком будет!
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Диктор
1499870709
СПАРТАК ПОБЕДИТ-И ЭТО БЕССПОРНО
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vshter76
1499873878
Ари замечательный нап, Валера принял в свое время много неоднозначных решений, но упустил Ари попросту зря, однозначно.
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dok66
1499874743
Да , Спартаку точно нужно бояться Ари ! Он будет рвать и метать !
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subbotaspartak
1499875568
Про Ари всё известно, Каррера найдёт ему место.
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Бугимен
1499879680
Ари нам не помеха,мы победим!
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paracetamol
1499880206
Ари когда разозлится, то может!
Ответить
Дядя Серёжа
1499913134
Фернандо антиАри.
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