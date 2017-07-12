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    Каррера призывает своих игроков быть осторожными с Ари в матче за Суперкубок

    Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мыслями о предстоящем 14 июля матче своей команды против московского «Локомотива» за Суперкубок России. По словам итальянца, все футболисты красно-белых готовы к стартовой игре сезона.

    «Все хорошо себя чувствуют. По составу есть кое-какие сомнения, но думаю, что до завтрашнего вечера я решу. Спрашиваете, как сдержать Ари? Это квалифицированный и очень опасный нападающий. Несмотря на что Ари не очень высокий, он очень хорошо играет «на втором этаже». Мы должны быть очень осторожны. Это дерби, мы должны как можно лучше подготовиться к этой игре.

    Что касается травмы Романа Зобнина, то это очень важный для нас игрок, он мог закрывать две-три позиции на поле. Наша игра не изменится, изменятся исполнители», – резюмировал Каррера.

    Поединок «Спартака» и «Локомотива» начнется в 21:30 по Москве на стадионе «Локомотив» (Москва).

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.07.2017 17:15
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 13 июля 2017, 05:32

      Фернандо антиАри.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 12 июля 2017, 20:23

      Ари когда разозлится, то может!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 12 июля 2017, 20:14

      Ари нам не помеха,мы победим!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 12 июля 2017, 19:06

      Про Ари всё известно,
      Каррера найдёт ему место.

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 12 июля 2017, 18:52

      Да , Спартаку точно нужно бояться Ари ! Он будет рвать и метать !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +444

      vshter76 12 июля 2017, 18:37

      Ари замечательный нап, Валера принял в свое время много неоднозначных решений, но упустил Ари попросту зря, однозначно.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun > vshter76 12 июля 2017, 18:42

      Тоже всегда так считал. Негоже разбрасываться такими игроками, при том что никого толкового за бугром купить не можем.

      1
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      Рейтинг: +444

      vshter76 > oyabun 12 июля 2017, 18:45

      ну не совсем так, после этого появились Фернандо и Зе. например. Но это не отменяет того, что нельзя такими разбрасываться. вроде даже ушел даром.

      1
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      Рейтинг: +33432

      oyabun > vshter76 12 июля 2017, 18:47

      Я имел ввиду то что сейчас никого купить не можем. В это трансферное окно. А будь сейчас Ари в Спартаке, было бы хоть немного, но полегче

      0
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      Рейтинг: +444

      vshter76 > oyabun 12 июля 2017, 18:52

      А кого покупать? И зачем? Сейчас есть одна трансферная проблема Рома. Его заменить почти невозможно в нынешних условиях, только внутренние резервы воспитывать. Остальные лини, вроде как в норме.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 июля 2017, 17:45

      СПАРТАК ПОБЕДИТ-И ЭТО БЕССПОРНО

      4
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      Рейтинг: +305

      Bobafett > Диктор 12 июля 2017, 18:05

      Ни как иначе! Поскольку паровоз идёт в депо!

      1
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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 12 июля 2017, 17:29

      Скорее всего, даже почти наверняка Ари забьет. Но победа все равно за Спартаком будет!

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