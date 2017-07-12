Каррера призывает своих игроков быть осторожными с Ари в матче за Суперкубок

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мыслями о предстоящем 14 июля матче своей команды против московского «Локомотива» за Суперкубок России. По словам итальянца, все футболисты красно-белых готовы к стартовой игре сезона.

«Все хорошо себя чувствуют. По составу есть кое-какие сомнения, но думаю, что до завтрашнего вечера я решу. Спрашиваете, как сдержать Ари? Это квалифицированный и очень опасный нападающий. Несмотря на что Ари не очень высокий, он очень хорошо играет «на втором этаже». Мы должны быть очень осторожны. Это дерби, мы должны как можно лучше подготовиться к этой игре.

Что касается травмы Романа Зобнина, то это очень важный для нас игрок, он мог закрывать две-три позиции на поле. Наша игра не изменится, изменятся исполнители», – резюмировал Каррера.

Поединок «Спартака» и «Локомотива» начнется в 21:30 по Москве на стадионе «Локомотив» (Москва).