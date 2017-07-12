Хамес попрощался с «Реалом»

та и правильно) теперь осталось сплавить Бензема и купить Мбаппе с Доннарумой)
Полузащитник «Реала» Хамес Родригес, который сегодня на правах аренды перешел в «Баварию», попрощался с болельщиками мадридского клуба. Напомним, что 26-летний колумбиец будет выступать за мюнхенцев на протяжении двух следующих сезонов.
«Дорогие «мадридисты», я благодарен за те прекрасные три года, что я носил эту футболку. Буду хранить эту любовь в сердце. Успехов», – сообщил Хамес.
Напомним, ранее появилась информация, что «Бавария» сможет выкупить игрока у «Реала» за 40 миллионов евро.
Queridos madridistas me embarga la gratitud, 3 años maravillosos vistiendo con orgullo esta camiseta. Llevo en el corazón su cariño. Éxitos. pic.twitter.com/vD5byXisIz— James Rodríguez (@jamesdrodriguez) 11 июля 2017 г.