Хамес попрощался с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес, который сегодня на правах аренды перешел в «Баварию», попрощался с болельщиками мадридского клуба. Напомним, что 26-летний колумбиец будет выступать за мюнхенцев на протяжении двух следующих сезонов.

«Дорогие «мадридисты», я благодарен за те прекрасные три года, что я носил эту футболку. Буду хранить эту любовь в сердце. Успехов», – сообщил Хамес.

Напомним, ранее появилась информация, что «Бавария» сможет выкупить игрока у «Реала» за 40 миллионов евро.