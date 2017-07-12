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    Хамес попрощался с «Реалом»

    Полузащитник «Реала» Хамес Родригес, который сегодня на правах аренды перешел в «Баварию», попрощался с болельщиками мадридского клуба. Напомним, что 26-летний колумбиец будет выступать за мюнхенцев на протяжении двух следующих сезонов.

    «Дорогие «мадридисты», я благодарен за те прекрасные три года, что я носил эту футболку. Буду хранить эту любовь в сердце. Успехов», – сообщил Хамес.

    Напомним, ранее появилась информация, что «Бавария» сможет выкупить игрока у «Реала» за 40 миллионов евро.

    Источник: Twitter

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    12.07.2017 00:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +128

      Jackson88 12 июля 2017, 08:30

      та и правильно) теперь осталось сплавить Бензема и купить Мбаппе с Доннарумой)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 12 июля 2017, 00:59

      Внезапно!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1049

      mig28 > DeutschlandUberAlles 12 июля 2017, 09:21

      ну не сказал бы...вполне ожидаемо) правда я думал, что он в апл уедет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 12 июля 2017, 00:45

      Успехов! У тебя есть все чтобы заиграть и быть лучшим в Германии

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 12 июля 2017, 00:43

      Полный бред. А теперь сравните, сколько денег за него заплатил бы тот же Зенит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 12 июля 2017, 00:34

      вот это гонево... такого игрока в аренду отдавать... ещё миллион раз пожалеют!!!

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