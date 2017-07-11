«Бавария» сможет выкупить Хамеса у «Реала» за 40 миллионов

«Бавария» будет иметь возможность выкупить у «Реала» права на полузащитника Хамеса Родригеса по завершении аренды за 40 миллионов евро.

Сегодня было объявлено, что 25-летний игрок следующие два сезона проведет в мюнхенском клубе. При этом приобретение колумбийца летом 2019 года не является обязательным для немецкого гранда. Зарплата самого хавбека в «Баварии» составит 6 миллионов евро за сезон.

Хамес перешел в «Реал» из «Монако» в июле 2014 года. Он связан контрактом с мадридцами до июня 2020 года.