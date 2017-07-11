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    «Бавария» сможет выкупить Хамеса у «Реала» за 40 миллионов

    «Бавария» будет иметь возможность выкупить у «Реала» права на полузащитника Хамеса Родригеса по завершении аренды за 40 миллионов евро.

    Сегодня было объявлено, что 25-летний игрок следующие два сезона проведет в мюнхенском клубе. При этом приобретение колумбийца летом 2019 года не является обязательным для немецкого гранда. Зарплата самого хавбека в «Баварии» составит 6 миллионов евро за сезон.

    Хамес перешел в «Реал» из «Монако» в июле 2014 года. Он связан контрактом с мадридцами до июня 2020 года.

    Источник: Marca

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    11.07.2017 18:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 11 июля 2017, 18:37

      Яркий пример того, как надо покупать игроков. Не то, что некоторые клубы. 40 лямов адекватная цена за него.

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      Рейтинг: +259

      pzdc. > Павел Буре 11 июля 2017, 21:53

      Реал позже выкупит за 140 )

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