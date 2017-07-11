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  • Симонян: «Мне все равно, куда уйдет Дзюба. Главное, чтобы он играл»

Симонян: «Мне все равно, куда уйдет Дзюба. Главное, чтобы он играл»

11 июля 2017, 15:50
11

Первый вице-президент РФС и ветеран «Спартака» Никита Симонян прокомментировал слухи о возможном уходе из «Зенита» нападающего Артема Дзюбы.

Вчера СМИ сообщили, что петербургский клуб хочет продать 28-летнего игрока сборной России и предложили его красно-белым, на что те ответили отказом.

«Мне абсолютно все равно, куда он уйдет, это его личное решение. Видимо у него есть на это основания, может его смущает конкуренция, может не сложились отношения с Манчини, может есть какие-то еще серьезные основания для ухода, сложно комментировать, не зная внутренних дел, как говорят французы, «сель а ви».

Его перспективы сыграть на домашнем чемпионате мира в 2018 году будут зависеть от того, в какой клуб он перейдет и как будет играть, но главное, чтобы он выходил на поле и соответствовал требованиям национальной сборной России, а будет он играть в российском клубе или за рубежом... конечно, здесь он всегда на виду, хотя наши тренеры следят и за зарубежными клубами.

В любом случае, куда бы он не перешел, пожелаем ему удачи, главное, чтобы он соответствовал уровню сборной, приглашался в нее. Наверняка он сам крайне заинтересован в том, чтобы принять участие в домашнем чемпионате мира, это бывает раз в жизни, вот я, например, сыграл в 1958 году на чемпионате мира, вот этим и горжусь. Так и он хочет, и любой из ребят в сборной», – сказал Симонян.

Напомним, Дзюба является воспитанником «Спартака». В 2015 году он не стал продлевать контракт с красно-белыми и перешел в «Зенит» на правах свободного агента.

Источник: Интерфакс
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Симонян Никита
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Диктор
1499777863
Иуда этот Дзюба.
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sidul1
1499778857
недавно он про Китай заливал,так вперед.
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bset
1499781045
Французы говорят "Ce la vie", т.е. "Се ля ви". Что за неуч писал статью? В гугле забанили?
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aam
1499781760
Сдулся лягушонок...
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Rebrova
1499782405
Теперь он никому не нужен. пусть идёт в Ростов.
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momwig_
1499783246
А вот мне похрен даже - будет он играть или не будет
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Грыззь
1499785204
Манчини адекватный тренер, он понимает, что это бревно столько не стоит.
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ijgjr
1499785321
Если бы Спартак принял эту иуду -( не в том смысле что он перешел играть в Зенит - сейсас не Советское время и игроки как бы на работе из цеха в цех бегают ну и ладно - ну что Дзюба трепал на Спартак - а к тому что Спартак спас ему имя и жизннь не поломало он забыл) - думаю сколько болельщиков клуб потерял бы
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Сильвербой
1499785681
А я хочу что бы он остался в Зените! И сгнил на лавке!
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shinnik
1499797159
Дедушка Симануш(по доброму)) себе не изменяет.. Всё чётко и правильно.
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