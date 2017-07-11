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    Симонян: «Мне все равно, куда уйдет Дзюба. Главное, чтобы он играл»

    Первый вице-президент РФС и ветеран «Спартака» Никита Симонян прокомментировал слухи о возможном уходе из «Зенита» нападающего Артема Дзюбы.

    Вчера СМИ сообщили, что петербургский клуб хочет продать 28-летнего игрока сборной России и предложили его красно-белым, на что те ответили отказом.

    «Мне абсолютно все равно, куда он уйдет, это его личное решение. Видимо у него есть на это основания, может его смущает конкуренция, может не сложились отношения с Манчини, может есть какие-то еще серьезные основания для ухода, сложно комментировать, не зная внутренних дел, как говорят французы, «сель а ви».

    Его перспективы сыграть на домашнем чемпионате мира в 2018 году будут зависеть от того, в какой клуб он перейдет и как будет играть, но главное, чтобы он выходил на поле и соответствовал требованиям национальной сборной России, а будет он играть в российском клубе или за рубежом... конечно, здесь он всегда на виду, хотя наши тренеры следят и за зарубежными клубами.

    В любом случае, куда бы он не перешел, пожелаем ему удачи, главное, чтобы он соответствовал уровню сборной, приглашался в нее. Наверняка он сам крайне заинтересован в том, чтобы принять участие в домашнем чемпионате мира, это бывает раз в жизни, вот я, например, сыграл в 1958 году на чемпионате мира, вот этим и горжусь. Так и он хочет, и любой из ребят в сборной», – сказал Симонян.

    Напомним, Дзюба является воспитанником «Спартака». В 2015 году он не стал продлевать контракт с красно-белыми и перешел в «Зенит» на правах свободного агента.

    Источник: Интерфакс

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    11.07.2017 15:50
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 июля 2017, 21:19

      Дедушка Симануш(по доброму))
      себе не изменяет..
      Всё чётко и правильно.

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 11 июля 2017, 18:08

      А я хочу что бы он остался в Зените! И сгнил на лавке!

      -2
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 11 июля 2017, 18:02

      Если бы Спартак принял эту иуду -( не в том смысле что он перешел играть в Зенит - сейсас не Советское время и игроки как бы на работе из цеха в цех бегают ну и ладно - ну что Дзюба трепал на Спартак - а к тому что Спартак спас ему имя и жизннь не поломало он забыл) - думаю сколько болельщиков клуб потерял бы

      0
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 11 июля 2017, 18:00

      Манчини адекватный тренер, он понимает, что это бревно столько не стоит.

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 11 июля 2017, 17:27

      А вот мне похрен даже - будет он играть или не будет

      3
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 11 июля 2017, 17:13

      Теперь он никому не нужен. пусть идёт в Ростов.

      2
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      Рейтинг: +411

      aam 11 июля 2017, 17:02

      Сдулся лягушонок...

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 11 июля 2017, 16:50

      Французы говорят "Ce la vie", т.е. "Се ля ви". Что за неуч писал статью? В гугле забанили?

      4
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      Рейтинг: +875

      sidul1 11 июля 2017, 16:14

      недавно он про Китай заливал,так вперед.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 июля 2017, 15:57

      Иуда этот Дзюба.

      2
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