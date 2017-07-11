Симонян: «Мне все равно, куда уйдет Дзюба. Главное, чтобы он играл»

Первый вице-президент РФС и ветеран «Спартака» Никита Симонян прокомментировал слухи о возможном уходе из «Зенита» нападающего Артема Дзюбы.

Вчера СМИ сообщили, что петербургский клуб хочет продать 28-летнего игрока сборной России и предложили его красно-белым, на что те ответили отказом.

«Мне абсолютно все равно, куда он уйдет, это его личное решение. Видимо у него есть на это основания, может его смущает конкуренция, может не сложились отношения с Манчини, может есть какие-то еще серьезные основания для ухода, сложно комментировать, не зная внутренних дел, как говорят французы, «сель а ви».

Его перспективы сыграть на домашнем чемпионате мира в 2018 году будут зависеть от того, в какой клуб он перейдет и как будет играть, но главное, чтобы он выходил на поле и соответствовал требованиям национальной сборной России, а будет он играть в российском клубе или за рубежом... конечно, здесь он всегда на виду, хотя наши тренеры следят и за зарубежными клубами.

В любом случае, куда бы он не перешел, пожелаем ему удачи, главное, чтобы он соответствовал уровню сборной, приглашался в нее. Наверняка он сам крайне заинтересован в том, чтобы принять участие в домашнем чемпионате мира, это бывает раз в жизни, вот я, например, сыграл в 1958 году на чемпионате мира, вот этим и горжусь. Так и он хочет, и любой из ребят в сборной», – сказал Симонян.

Напомним, Дзюба является воспитанником «Спартака». В 2015 году он не стал продлевать контракт с красно-белыми и перешел в «Зенит» на правах свободного агента.