Фаулер просит фанатов «Ливерпуля» набраться терпения

Бывший футболист «Ливерпуля» Робби Фаулер призвал фанатов клуба набраться терпения в ожидании громких трансферов.

«Болельщикам стоит набраться терпения, так как пока ничего не произошло. «Ливерпуль» подписали Салаха, он очень хороший игрок. Последние пару лет в Италии говорят сами за себя.

Я верю, что у «Ливерпуля» будет еще несколько новых игроков. Сейчас же есть много клубов, которые собираются тратить деньги на рынке, есть много клубов, которые будут ждать до последней минуты.

Очевидно, фанаты не хотят, чтобы все затягивалось до последних дней трансферного окна, но я уверен, что скоро будет очень много активности», – цитирует Фаулера Sky Sports.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» занял по итогам чемпионата четвертое место в турнирной таблице.