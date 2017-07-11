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    Агент опроверг переход Кейта в «Ювентус»

    Футбольный агент Роберто Календа, представляющий интересы полузащитника «Лацио» Бальде Кейта, опроверг информацию бывшего генерального директора «Ювентуса» Лучано Моджи, который заявил, что футболист подписал контракт с туринским клубом.

    «Ахахахаха! Вот только Моджи нам не хватало. Не нужно выдумывать», – написал Календа в твиттере.

    Стоит отметить, что ранее Моджи был отстранен от любой футбольной деятельности по обвинению в коррупции.

    Источник: Twitter

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    11.07.2017 08:46
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