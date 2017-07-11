Агент опроверг переход Кейта в «Ювентус»

Футбольный агент Роберто Календа, представляющий интересы полузащитника «Лацио» Бальде Кейта, опроверг информацию бывшего генерального директора «Ювентуса» Лучано Моджи, который заявил, что футболист подписал контракт с туринским клубом.
«Ахахахаха! Вот только Моджи нам не хватало. Не нужно выдумывать», – написал Календа в твиттере.
Стоит отметить, что ранее Моджи был отстранен от любой футбольной деятельности по обвинению в коррупции.
Ahahahahahahh Ci mancava solo Moggi....adesso siamo a posto!!! Inventate di meno!!!! https://t.co/Q9BHKoQ0qP— Roberto Calenda (@RobertoCalenda) 10 июля 2017 г.