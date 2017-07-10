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    «Ювентус» рассчитывает подписать Щесного до конца недели

    Голкипер «Арсенала» Войцех Щесны в ближайшее время может стать игроком «Ювентуса». Туринский клуб достиг договоренности с поляком касаемо 5-летнего контракта, по условиям которого 27-летний игрок будет зарабатывать 4 миллиона евро в год.

    Два прошлых сезона вратарь сборной Польши провел в «Роме» на правах аренды. За это время Щесны принял участие в 81 матче римского клуба. Согласно Goal, футболист не хочет продолжать карьеру в «Арсенале» и не поехал с командой Арсена Венгера в предсезонный тур.

    На прошлой неделе Щесны попрощался с «Ромой» в своем инстаграме.

    Источник: Goal.com

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    10.07.2017 21:30
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +11

      Алекс Бунин 12 июля 2017, 03:28

      Странно конечно, отказался от Арсенала, где Чех, но соглашается перейти в Ювентус, где Буффон. Игровой практики в Англии то побольше бы было.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 10 июля 2017, 22:33

      через пост такие опечатки..., Щесного; Тренер «Тобола» Евдокимов: «Я еще толком не знаю своИ игроков по именам»

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 10 июля 2017, 21:41

      Щесного,пздц

      0
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