«Ювентус» рассчитывает подписать Щесного до конца недели

Голкипер «Арсенала» Войцех Щесны в ближайшее время может стать игроком «Ювентуса». Туринский клуб достиг договоренности с поляком касаемо 5-летнего контракта, по условиям которого 27-летний игрок будет зарабатывать 4 миллиона евро в год.

Два прошлых сезона вратарь сборной Польши провел в «Роме» на правах аренды. За это время Щесны принял участие в 81 матче римского клуба. Согласно Goal, футболист не хочет продолжать карьеру в «Арсенале» и не поехал с командой Арсена Венгера в предсезонный тур.

На прошлой неделе Щесны попрощался с «Ромой» в своем инстаграме.