В «Баварии» сообщили, что переговоры с «Ювентусом» по Косте продолжаются

Генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что в ближайшее время мюнхенцы достигнут договоренности с «Ювентусом» по трансферу в туринский клуб нападающего Дугласа Косты.

«Пока мы не достигли согласия, но переговоры продолжаются. Окончательно все может решиться в ближайшее время», – сказал Румменигге.

Ранее сообщалось, что «старая синьора» возьмет бразильца в двухгодичную аренду, за которую заплатит 9 миллионов евро, с правом обязательного выкупа за 33 миллиона.

В минувшем сезоне Коста провел 34 поединка, забил семь голов и сделал девять результативных передач.