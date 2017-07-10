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    В «Баварии» сообщили, что переговоры с «Ювентусом» по Косте продолжаются

    Генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что в ближайшее время мюнхенцы достигнут договоренности с «Ювентусом» по трансферу в туринский клуб нападающего Дугласа Косты.

    «Пока мы не достигли согласия, но переговоры продолжаются. Окончательно все может решиться в ближайшее время», – сказал Румменигге.

    Ранее сообщалось, что «старая синьора» возьмет бразильца в двухгодичную аренду, за которую заплатит 9 миллионов евро, с правом обязательного выкупа за 33 миллиона.

    В минувшем сезоне Коста провел 34 поединка, забил семь голов и сделал девять результативных передач.

    Источник: Football Italia

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    10.07.2017 17:58
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