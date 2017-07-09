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  • «Енисей» раскритиковал судейство бригады Карасева в игре против санкт-петербургского «Динамо»

«Енисей» раскритиковал судейство бригады Карасева в игре против санкт-петербургского «Динамо»

9 июля 2017, 18:26
10

Спортивный директор красноярского «Енисея» Денис Петровский выступил с критикой в адрес арбитра Сергея Карасева, который обслуживал 8 июля матч сибиряков в рамках первого тура ФНЛ против санкт-петербургского «Динамо» (1:2). По мнению функционера, у подопечных Дмитрия Аленичева «украли» чисто забитый гол на первых минутах.

«Мы всегда ставим задачу перед командой ориентироваться в первую очередь на свои силы. Вне зависимости от качества газона, погодных условий или уровня судейства. Но когда уже на первых минутах отменяют очевидный гол, то тут сложно как-то корректно комментировать.

Печально, что эта тематика становится актуальной уже в первом туре в самом начале сезона. Причем не только ведь в нашем матче, но и, насколько мне известно, у «Тамбова» были существенные претензии», – сказал Петровский.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Енисей Сочи Карасев Сергей
Комментарии (10)
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Romio-xxx
1499616337
Судьи-МРАЗИ,отобрали чистый гол!!!!
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dok66
1499616555
По видео - так и не понял где здесь был криминал ! Чистейший гол !
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fanchik
1499617967
Вот в таких случаях и нужен видеоповтор,чтобы была справедливость.А так получается по картинке" вне игры" и не пахнет ,а гол не засчитали.Можно понять возмущение Енисея, но результат уже не изменишь.
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RedGreenHooligan
1499618078
и в чем виноват Карасев? притензии к боковому должны идти...в таких случаях главный арбитр принимает решение опираясь на мнение бокового т.к достоверную картину(был офсайд или нет) может увидеть только боковой арбитр
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artem 81
1499620661
Чистейший гол даже с этого ракурса видно, судей стрелять за такое, питер бабла кинул
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Serjoga
1499629111
Это доказывает, что нужны видео повторы!
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Дядя Серёжа
1499654203
Держись Алень, в ФНЛ многие против тебя, а в РФПЛ против Енисея.
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