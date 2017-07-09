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    «Енисей» раскритиковал судейство бригады Карасева в игре против санкт-петербургского «Динамо»

    Спортивный директор красноярского «Енисея» Денис Петровский выступил с критикой в адрес арбитра Сергея Карасева, который обслуживал 8 июля матч сибиряков в рамках первого тура ФНЛ против санкт-петербургского «Динамо» (1:2). По мнению функционера, у подопечных Дмитрия Аленичева «украли» чисто забитый гол на первых минутах.

    «Мы всегда ставим задачу перед командой ориентироваться в первую очередь на свои силы. Вне зависимости от качества газона, погодных условий или уровня судейства. Но когда уже на первых минутах отменяют очевидный гол, то тут сложно как-то корректно комментировать.

    Печально, что эта тематика становится актуальной уже в первом туре в самом начале сезона. Причем не только ведь в нашем матче, но и, насколько мне известно, у «Тамбова» были существенные претензии», – сказал Петровский.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.07.2017 18:26
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 10 июля 2017, 05:36

      Держись Алень, в ФНЛ многие против тебя, а в РФПЛ против Енисея.

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 9 июля 2017, 22:38

      Это доказывает, что нужны видео повторы!

      1
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      Рейтинг: +271

      artem 81 9 июля 2017, 20:17

      Чистейший гол даже с этого ракурса видно, судей стрелять за такое, питер бабла кинул

      1
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 9 июля 2017, 19:34

      и в чем виноват Карасев? притензии к боковому должны идти...в таких случаях главный арбитр принимает решение опираясь на мнение бокового т.к достоверную картину(был офсайд или нет) может увидеть только боковой арбитр

      3
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 9 июля 2017, 19:32

      Вот в таких случаях и нужен видеоповтор,чтобы была справедливость.А так получается по картинке" вне игры" и не пахнет ,а гол не засчитали.Можно понять возмущение Енисея, но результат уже не изменишь.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 9 июля 2017, 19:09

      По видео - так и не понял где здесь был криминал ! Чистейший гол !

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > dok66 9 июля 2017, 19:42

      по видео вообще ни чего не понятно, чтоб судить где был криминал... пытался поймать момент передач(именно, момент касания игрока, который отдавал передачу мяча) и положение Саркисова и там ни фига не видно! видно только что Саркисов чуть дальше, но возможно это обман зрения из-за ракурса камеры... момент очень тяжелый и делать выводы по данному повтору ни в коем случае нельзя

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      Рейтинг: +24829

      dok66 > RedGreenHooligan 9 июля 2017, 20:26

      Так Карасев на бокового и сориентировался . А тот по видео отставал от эпизода ! Посмотри внимательно !

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > dok66 9 июля 2017, 20:47

      тут камера находится в центре поля отсюда и создается видимость, что он отстает... эпизод очень тяжелый, а ракурс камеры на который ссылается Енисей полной картины дать не может, значит придется только поверить судьям

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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 9 июля 2017, 19:05

      Судьи-МРАЗИ,отобрали чистый гол!!!!

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