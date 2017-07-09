«Енисей» раскритиковал судейство бригады Карасева в игре против санкт-петербургского «Динамо»

Спортивный директор красноярского «Енисея» Денис Петровский выступил с критикой в адрес арбитра Сергея Карасева, который обслуживал 8 июля матч сибиряков в рамках первого тура ФНЛ против санкт-петербургского «Динамо» (1:2). По мнению функционера, у подопечных Дмитрия Аленичева «украли» чисто забитый гол на первых минутах.

«Мы всегда ставим задачу перед командой ориентироваться в первую очередь на свои силы. Вне зависимости от качества газона, погодных условий или уровня судейства. Но когда уже на первых минутах отменяют очевидный гол, то тут сложно как-то корректно комментировать.

Печально, что эта тематика становится актуальной уже в первом туре в самом начале сезона. Причем не только ведь в нашем матче, но и, насколько мне известно, у «Тамбова» были существенные претензии», – сказал Петровский.