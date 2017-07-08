Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черчесов пожелал «Спартаку» удачного выступления в Лиге чемпионов

    Состоялась церемония награждения «Спартака» золотыми медалями РФПЛ-2016/17. На мероприятии присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

    «Мне кажется, тут нечего добавить. Мы только что обсуждали с главным тренером (Массимо Каррерой — прим. «Бомбардира») наши совместные действия, ведь главный тренер сборной, естественно, зависим от клубных тренеров. Как они футболистов подготовят, так мы и будем играть. Самое главное, для чего мы сегодня собрались, — это долгожданное чемпионство, на новом стадионе, с топ-командой и с топ-руководителем. Дай бог, чтобы следующий год был еще лучше. «Спартак» давно не был в Лиге чемпионов, и я, как тренер сборной, желаю, чтобы в этом турнире клуб выступил удачно. Все-таки общее дело», — сказал специалист.

    Черчесов тренировал красно-белых с 2007 по 2008 год.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.07.2017 21:01
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 8 июля 2017, 22:56

      удачи нам

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 июля 2017, 21:50

      Хорошо сказал-удачи Спартаку.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -104

      Zenit2312 8 июля 2017, 21:27

      Удачи Спартаку !!! Полозы ерохины орловы бредятина это всё одно!!!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 8 июля 2017, 21:02

      Не надо тебе ничего никому желать- займись лучше сборной, там проблем хватает

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11