«Наполи» не может договориться с «Ромой» по трансферу Руя

Между «Ромой» и «Наполи» возникли проблемы по трансферу защитника «волков» Маруи Руя. Стороны были близки к совершению сделки на сумму 9,25 миллиона евро, однако, согласно последним данным, они не могут договориться о том, как именно будут выплачены деньги.

Римляне хотят получить весь платеж сразу плюс 750 тысяч в виде бонусов. Неаполитанцы при этом стремятся разбить сумму оплаты на два года, взяв португальца в аренду на сезон с правом последующего выкупа.

Напомним, что «Рома» выкупила права на 26-летнего игрока у «Эмполи» лишь этим летом.