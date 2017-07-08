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    «Наполи» не может договориться с «Ромой» по трансферу Руя

    Между «Ромой» и «Наполи» возникли проблемы по трансферу защитника «волков» Маруи Руя. Стороны были близки к совершению сделки на сумму 9,25 миллиона евро, однако, согласно последним данным, они не могут договориться о том, как именно будут выплачены деньги.

    Римляне хотят получить весь платеж сразу плюс 750 тысяч в виде бонусов. Неаполитанцы при этом стремятся разбить сумму оплаты на два года, взяв португальца в аренду на сезон с правом последующего выкупа.

    Напомним, что «Рома» выкупила права на 26-летнего игрока у «Эмполи» лишь этим летом.

    Источник: Football Italia

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    08.07.2017 17:47
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