Мончи заявил, что Наингголан не покинет «Рому»

Спортивный директор «Ромы» Мончи заявил, что вопрос с будущим полузащитника Раджи Наингголана закрыт. По его словам, бельгиец остается в стане «волков».

«Наинголан определенно останется в «Роме». Время продажи ключевых игроков окончено. Теперь мы строим команду с вариантами, которые предоставляет рынок», – сказал Мончи.

Напомним, этим летом римлян уже покинули полузащитник Мохамед Салах, перешедший в «Ливерпуль» и хавбек Леандро Паредес, присоединившийся к «Зениту». Также в скором времени ожидается оформление трансфера защитника Антонио Рюдигера в «Челси».

Ранее сообщалось, что интерес к Наингголану проявляют «Интер» и «Манчестер Юнайтед».