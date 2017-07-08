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    Мончи заявил, что Наингголан не покинет «Рому»

    Спортивный директор «Ромы» Мончи заявил, что вопрос с будущим полузащитника Раджи Наингголана закрыт. По его словам, бельгиец остается в стане «волков».

    «Наинголан определенно останется в «Роме». Время продажи ключевых игроков окончено. Теперь мы строим команду с вариантами, которые предоставляет рынок», – сказал Мончи.

    Напомним, этим летом римлян уже покинули полузащитник Мохамед Салах, перешедший в «Ливерпуль» и хавбек Леандро Паредес, присоединившийся к «Зениту». Также в скором времени ожидается оформление трансфера защитника Антонио Рюдигера в «Челси».

    Ранее сообщалось, что интерес к Наингголану проявляют «Интер» и «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Football Italia

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    08.07.2017 14:52
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